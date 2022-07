“El ajuste económico debería empezar por la clase dirigente”

El obispo auxiliar José Adolfo Larregain reflexionó sobre la convulsionada escena socio-económica del país. Sin medias tintas, el religioso pidió medidas urgentes y certeras para salir de la crisis, que cada día le hace más difícil la vida a las familias argentinas. El Gobierno nacional define, este fin de semana, nombres y medidas políticas para reordenar el gabinete de Alberto Fernández. En este contexto, ayer la Iglesia reclamó la creación de empleo y denunció una “inflación asfixiante que genera miseria”. A nivel local, época dialogó con el obispo auxiliar de Corrientes José Adolfo Larregain, quien dio su visión ante el “aquí y ahora” de Argentina. “La realidad actual del país es muy compleja y estamos ante un problema eminentemente político, que requiere acuerdos y soluciones de fondo. No se deben buscar parches momentáneos, hacen falta respuestas rápidas y certeras”, dijo a modo iniciático el pastor. En esa tesitura, amplió que “se precisa una reingenieria para armar una estructura estatal que gestione una política económica que garantice una solución urgente a los problemas que atraviesa la sociedad. Especialmente los sectores más pobres, los que sufren y padecen mayor vulnerabilidad, los más expuestos”. Sobre la clase política, dijo: “Por lo que uno ve y escucha, parece que cada cual tira para su sector, sin importarle los intereses comunes y sociales. Los cambios de gabinete muestran eso. Deben dejar de lado las actitudes egoístas y promover que, entre todos, caminemos juntos y nos pongamos la patria al hombro para salir de esta crisis”. En otro tramo de la comunicación con este matutino, el Obispo Auxiliar cuestiona: “¿Nadie se preguntó quiénes pagan los costos de las decisiones que toman unos pocos?”. Con ese rigor, acotó: “Las personas de campo tienen una frase sabia: ‘Se le pega siempre al buey que tira, para qué le vamos a pegar al que no tira”. A párrafo seguido, profundizó su idea y planteo: “¿A qué sectores se le pide un nuevo esfuerzo o un sacrificio? Siempre es a los mismos: a los más pobres y vulnerables. Sería lindo y ejemplificador que comenzara a hacerlo la clase política. La solidaridad y el ajuste económico debería empezar por la clase dirigente. Nos haría mucho bien a los argentinos para volver a recuperar la credibilidad”. Larregain reconoció que la situación es mucho más compleja de lo que varios creen e insistió en que no hay tiempo que perder. “La inflación crece y la economía está parada tras dos años de una pandemia que nadie esperaba. El problema no es menor, requiere de medidas urgentes y, por sobre todo, que surtan el efecto esperado”.