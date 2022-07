Presentaron la 17ª edición de los Juegos Culturales Correntinos 2022 en el Salón Verde con la presencia del presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, y el secretario de Deportes, Jorge Terrile y el coordinador provincial de los Juegos, Hernán Molina Estará destinado a jóvenes de 12 a 18 años y a adultos mayores (más de 60 años) de toda la provincia, divididos en las categorías: Sub 15 (de 12 a 15 años al 31 de diciembre de 2022); Sub 18 (de 15 a 18 años al 31 de diciembre de 2022): Categoría Única (de 12 a 18 años al 31 de diciembre de 2022) y adultos mayores de 60 años. Se estima para esta edición la participación de alrededor de tres mil personas, entre jóvenes y adultos mayores, en representación de 25 municipios que ya ratificaron su asistencia. Competirán en las siguientes disciplinas: en la categoría única lo harán en conjunto musical, teatro grupal, teatro unipersonal, historieta y danza libre; en la categoría Sub 15 y Sub 18 en canto solista, freestyle, fotografía, pintura/dibujo, cuento, poesía, videominuto y danza (pareja); y en el caso de Adultos Mayores lo harán en canto solista, fotografía, pintura/dibujo, cuento, poesía y danza. Cabe resaltar que se incorporó además una categoría para personas con discapacidad en la disciplina de fotografía, para jóvenes de 12 a 18 años. Gabriel Romero manifestó que “esto forma parte de la visión del gobernador Gustavo Valdés, que nos incentiva a vincularnos con los diferentes municipios”, y consideró que los Juegos Culturales “son unas de las actividades más federales”, ya que vincula a más de tres mil jóvenes y adultos mayores. Además resaltó el valor de que aquellos talentos “ocultos en el interior provincial” se darán a conocer; y en este contexto destacó la figura presente de Damián Ayala, oriundo de Rosario y criado en Goya, que participó en las audiciones a ciegas de “La Voz Argentina” y quedó dentro del team de Soledad Pastorutti. En tanto, el secretario de Deportes, Jorge Terrile, señaló que tanto la cultura como el deporte son parte de “una política de Estado” implementada por el gobernador Gustavo Valdés, subrayando que año a año, Corrientes expone todo su potencial en los Juegos Nacionales, como una verdadera muestra de integración y confraternidad. “Tenemos muy buenos recuerdos de las ediciones anteriores y no tenemos dudas que para este año la participación de Corrientes volverá a ser masiva”, finalizó afirmando Terrile.