La independencia de la Justicia de Corrientes, se mantiene en un alto grado de cuestionamiento por parte de la sociedad. Los niveles de falta de credibilidad son altos, y la gran mayoría de los ciudadanos, asegura que es totalmente dependiente del poder político. En muchos casos se debe, a que reconocidos dirigentes y militantes partidarios, después se convirtieron en funcionarios judiciales. Casos sobran, uno de ellos la hoy camarista maría Herminia Puig, asumió como jueza civil y comercial 3 con competencia electoral, y seguía apareciendo como afiliada a la UCR meses después de su asunción, hasta que se le dijo que debía cancelar su ficha. Hace poco tomó trascendencia lo de Fiscal de Instrucción de Virasoro, Julio Aníbal Cazarré, quien entiende en uno de los casos más resonantes de los últimos tiempos: los abusos sexuales, muertes y tormentos en el Hogar Rincón de Luz. De Cazarré se conocieron sus posteos vanagloriando al radicalismo. Hay innumerables casos similares, pero en las últimas horas se viralizó un video donde el actual Fiscal de Instrucción de Mercedes, Adrián Casarrubia, asume como presidente del comité radical de esa localidad. Además antes de su carrera judicial, se desempeñaría como secretario de gobierno en dos gestiones de jefes comunales de ese partido. Hoy la polémica gira en torno a la velocidad que tomó una causa contra el intendente Diego Martín Caram por peculado, administración fraudulenta, entre otros delitos que se le imputan, y que si es culpable, seguramente será condenado. El expediente y la investigación, es impulsada justamente por Casarrubia, considerado el cancerbero judicial de Ricardo Colombi. Pero la rapidez con que se llevó adelante la denuncia contra Caram, fue tanta, que a las dos horas de que fuera presentada en sede penal, ya se ordenaron allanamientos en el municipio. Quien sabe, se creía que se podían borrar las pruebas y adulterar las documentaciones. Se incautó todo, hasta el sistema central y contable de la municipalidad. La idea, hacerse de las mayores pruebas posibles. Esto ocurriría en mayo de 2019. En 3 años, Caram, representante de la oposición al gobierno provincial, estaría a punto caramelo del juicio oral y público. Ahora bien, en 2008, hace 14 años atrás, el propio Tribunal de Cuentas de la Provincia, impulsó la investigación contra el entonces Secretario de Desarrollo Social, hoy Director del Hospital Escuela, Salvador González Nadal, por la comisión de delitos, que casi habría que ocupar todo el Código Penal Argentino. Ventas fraguadas a proveedores inexistentes, licitaciones armadas a favor de offshore con domicilio en Resistencia, pero donde no había ninguna empresa, fondos desaparecidos, y sobre todo, el dinero malversado tenía destino a los más necesitados y más aún, a los niños pobres. Tanto era el choreo, que el propio Tribunal de Cuentas por primera vez en su historia promovió una denuncia, porque era imposible ocultar tamaña barbaridad. González Nadal fue separado del cargo por el gobernador Arturo Colombi, fue imputado, posteriormente procesado, no apelando esa resolución judicial, quedando todo confirmado. Claro, esto sucedió luego de largos años, y con presiones políticas de por medio, para que no sucediera. Y que pasó? Hasta donde se averiguó todo habría prescripto, otro información aseguró hace un año atrás, que el expediente estaba listo para elevación a juicio en el Tribunal Penal 2. Aunque lo más creíble es que la instancia finalmente caducó, y no por la inacción del sistema judicial, sino por la orden de alguien. Mientras tanto el odontólogo es el titular del Hospital más importante de la provincia. Se entiende que el criterio que adopta la justicia penal de Corrientes, es de carácter netamente político, y depende la cara del cliente.