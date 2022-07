J

Corrientes acumuló 29 muertes por covid durante el mes de julio, lo que lo convierte en el mes con mayores fallecimientos en lo que va de la cuarta ola de covid 19. En junio, sin embargo, se registró una mayor cantidad de contagios: 1306 frente a 1241 de los últimos 30 días. Pero estos no son los números más altos del 2022. Los primeros meses del año fueron más críticos para el sistema de salud en términos epidemiológicos. En el pico de la tercera ola después de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. En enero los casos de covid superaron los 40.000 y hubo 235 muertes, mientras que en febrero se acumularon cerca de 10.000 contagios y fueron 125 los fallecimientos en el Hospital de Campaña. La cuarta ola protagonizada por la variante Ómicron empezó a sentirse a partir de mayo y los contagios fueron en paulatino incremento, así como las hospitalizaciones de personas no inmunizadas. “El 75 % de los internados en el Campaña llegan con esquema incompleto de vacunación”, afirmó Fernando Achinelli y agregó que muchos de ellos no se colocaron ninguna dosis. “El número de los internados arranca a partir de los 60 años. Ya no se internan en el hospital personas jóvenes que sean sanas, esto es esperanzador”, indicó en diálogo con Radio Dos.

Hay 98 internados

Dos pacientes murieron por covid en Corrientes y hubo 46 nuevos contagios de los cuales 18 fueron en Capital y los 28 restantes en 15 localidades del interior. Además, cinco menores permanecen internados en el Hospital Pediátrico con diagnóstico positivo para coronavirus. Se analizaron 1.109 muestras. Dos mujeres de Capital, una de 69 años y otra de 94, murieron con covid ayer. Los casos activos trepan a 266 y los acumulados en 195.227 en toda la provincia al 29 de julio de 2022, con 1.961.619 testeos realizados desde que inició la pandemia y 193.089 recuperados.

Desde el Hospital de Campaña dieron cuenta de la recuperación de 13 pacientes que recibieron el alta médica, mientras que 2 fallecieron con diagnóstico positivo para covid-19. Hay 77 personas internadas en Sala de Clínica y en la Unidad de Terapia Intensiva hay 21 pacientes con diagnóstico de covid-19, 13 con respiración mecánica asistida. Todos con pronóstico reservado. En el caso del Hospital Pediátrico Juan Pablo II fueron dados de alta 5 menores recuperados, mientras que se encuentran internados 5 pacientes con resultado positivo para covid-19.