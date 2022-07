Hoy declara el Dr. Carlos Soto Dávila en el juicio que se realiza en su contra. La Dra. Mariana Barbitta abogada del ex Juez Federal habló con el cronista de Sudamericana confirmó que su defendido prestará declaración ante el tribunal y dijo “la regla del proceso judicial es la siguiente comienza las acusaciones, luego hay cuestiones preliminares que son las nulidades, después comienza la ronda de indagatorias y recién cuando termina la ronda de indagatorias puede ser que los imputados quieran declarar o no”. “En este caso el Dr. Soto Dávila quiere expresar todo lo que ha vivido en el proceso desde 2018 a la fecha”, aseguró la letrada. Además ratificó. Tiene una declaración que adelanto puede ser de dos o horas o más , una vez que termina la ronda de indagatorias de todos, le tiene que preguntar a todos los imputados si quieren o no declarar ahí rancien comenzaría la prueba , con lo cual estimo que esta no será la audiencia la convocatoria de testigos”.