Intentan suspender al intendente de de Mercedes Diego Caram; hoy habrá una nueva reunión. En la tierra del Paibru se vivió ayer una agitada jornada política institucional. En horas de la tarde noche se realizó una sesión especial en el Concejo Deliberante impulsada por la oposición, los ediles debatieron si debían apartarlo del cargo hasta que la Justicia se expida en una causa. Afuera del recinto aguardaban el Jefe comunal y vecinos liderados por el intendente Diego Caram y la viceintendente Juana Gauto. En ambos bandos hablaban de un tema excluyente: si correspondía que el Jefe comunal sea suspendido en el cargo luego de que quedara firme su procesamiento por presuntas anomalías en la gestión. El debate sobre el caso seguirá hoy en el recinto donde tratarán un despacho de comisión que plantea que el titular del Ejecutivo tiene que cumplir con lo determinado en la Constitución de la Provincia. Al mismo tiempo que propone que, si eso no sucede, el presidente del legislativo local estará facultado a llevar el caso ante los estrados judiciales. Desde que la Justicia informó que en segunda instancia quedó firme el procesamiento de Caram, comenzó la controversia sobre los pasos a seguir. Por un lado, la oposición comunal argumentaba que se debía aplicar el artículo 224 de la Carta Magna Provincial que establece la suspensión inmediata. Y por el otro, el oficialismo sostenía que la causa carece de fundamentos legales y que sólo responde a cuestiones políticas, motivo por el cual entendía que Caram debía seguir en funciones. Esas posturas se trasladaron ayer al recinto en el que se desarrolló una primera sesión especial sobre el asunto. Ediles de cada uno de los sectores expuso -según el caso- por qué consideraba que Caram debía o no continuar como intendente. En paralelo al debate legislativo, más precisamente en la plaza central del Mercedes, el Jefe comunal y la vice estaban congregados con un número considerable de personas que fueron a expresar su apoyo al titular del Ejecutivo municipal. Finalmente, si bien en el recinto se leyó el despacho impulsado por la oposición, este no fue puesto a consideración para su correspondiente votación. Eso se concretaría hoy en una nueva sesión especial, aunque también hay un debate si para la aprobación se requiere mayoría simple o los dos tercios.