El dólar libre es operado nuevamente en alza este martes, a $301 para la venta, con una ganancia de diez pesos o 3,4% en el día. En lo que va de julio, asciende 63 pesos o un 26,5 por ciento. Alcanza así un nuevo récord nominal, por encima de los $295 intradiario del viernes pasado. En tanto, el dólar mayorista gana 21 centavos, a 129,12 pesos. El tipo de cambio oficial escala un 25,7% en lo que va del año, contra un 44,7% que viene subiendo el dólar libre. El dólar paralelo mostró un alza en línea con la disparada de la semana pasada. Qué pasa con las demás divisas. Luego de la baja de tres pesos registrada el lunes, el dólar blue se vende este mediodía de martes 19 con una suba de $10 y se ubica hasta los $300. En tanto, la brecha cambiaria entre ambas cotizaciones se asienta en el 133,1 por ciento. En cuanto a las paridades bursátiles, el “contado con liquidación” a través del Global 30 (GD30C) anotó a las 13:30 horas un nuevo récord de $308. El dólar MEP con el Bonar 30 (AL30D) alcanza los 295 pesos. “Al alcanzar los 300 pesos, el contado con liquidación se ubica en un nivel en línea con los agregados monetarios, pero el riesgo de overshooting permanece latente mientras el Banco Central siga emitiendo pesos y no haya garantía de control del déficit fiscal”, indicó Adcap Grupo Financiero. Guido Lorenzo, economista de la Consultora LCG advirtió que “un dólar más alto en algún momento lo vamos a tener que sufrir, pero es mejor que (la devaluación) se haga en forma ordenada para tener mejor control sobre la nominalidad de la economía. La opción de hacer un ajuste ordenado también es recesiva, pero si no se va a hacer de forma desordenada por vía del mercado o por una imposición del FMI”. “La suba del contado con liqui es la consecuencia de inversores desarmando carteras (de bonos en pesos) luego de la salida de (Martín) Guzmán, falta poco para que terminen las liquidaciones. No son empresas girando dólares al exterior para importar. En breve la demanda cede, y toda baja será oportunidad de compra”, estimó el analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano. “Los operadores siguen a la espera de una suba en las tasas, tras el corredor definido, en busca de seguir recuperando un mayor apetito hacia los títulos en pesos y así desacelerar el apetito hacia la dolarización, crucial ante una etapa donde se frena la oferta de divisas. En medio de un clima de cautela por eventuales nuevas restricciones, los dólares financieros se mantienen sostenidos dado que no afloja la búsqueda de cobertura, alimentada no sólo por el escenario de ‘más pesos, menos dólares’ sino también por la aceleración en la inflación que genera mayor presión a la nominalidad de la economía”, analizó Gustavo Ber, titular del Estudio Ber. En lo que va de julio, la autoridad monetaria mantiene un saldo neto negativo por su intervención en el mercado de cambios del orden de los 771 millones de dólares. En lo que va de 2022, acumuló compras netas en la plaza mayorista por unos USD 1.071 millones, un monto que representa el 14,5% del saldo neto a favor obtenido en el mismo lapso del año pasado, que acumulaba unos USD 7.366 millones al 18 de julio de 2021. Las reservas internacionales brutas cayeron el lunes USD 130 millones y finalizaron en 40.013 millones de dólares.

La cotización del dólar oficial se posiciona este mediodía en $ 129,79 para la compra y $135,79 para la venta en el Banco Nación, con una suba de cincuenta centavos con relación al cierre del viernes, mientras que los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- marcan alzas de hasta 1%. En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 0,5% a $ 305,32; mientras que el MEP escala 0,4% a $ 296,44. En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense aumenta a $128,91 por unidad. El dólar solidario, con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS- y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, llegó a $224,32. En tanto, el dólar turista o tarjeta que comenzó a regir el jueves pasado y cuenta con una alícuota del 45%, se ubica en $ 237,91. El volumen operado el lunes en el segmento de contado fue de US$ 251,023 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 23 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 485 millones.

Riesgo país

El riesgo país, que mide el JP Morgan a partir de la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos y las del resto de los países, avanza 1,77 puntos hasta los 2816 unidades, y se mantiene en niveles récord desde el cierre del canje con los bonistas privados en septiembre de 2020. La Bolsa de Comercio porteña abrió este martes con una suba de 0,95% en su principal índice, el S&P Merval, que se ubicaba en 106.450,40 puntos. El volumen negociado en acciones tras la apertura de las operaciones superaba los $ 59,1 millones.