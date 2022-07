Hallan a un hombre muerto en su casa. El cadáver fue encontrado ayer tras fuertes olores que salían de la vivienda, ubicado sobre Av. Pedro Ferré al 1900, en la Ciudad de Corrientes. Fue hallado acostado en su cama. De acuerdo a los primeros datos, vecinos del hombre alertaron a la familia porque hacía varios días no se lo veía por la cuadra. Al llegar al lugar percibieron olores nauseabundos y lo encontraron muerto sobre la cama. Fue identificado como Ramón González de 70 años. Si bien aún no hay precisiones oficiales sobre la causa de la muerte, indican que podría ser por causas naturales. No habría señales de robo en la casa.