El presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio de Corrientes (CESCOR), Carlos Gold, se refirió ayer a la coyuntura actual de la crisis del gasoil que hace ya más 80 días afecta a las expendedoras de combustibles de todo el país. “El problema no terminó, pero va mejorando paulatinamente”, analizó el empresario capitalino que también es secretario de Relaciones Institucionales de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA). Bajo esa tesitura, en contacto con época, detalló que “en la Cuidad de Corrientes hicimos un relevamiento en 18 estaciones de diferentes banderas. En 12 hallamos venta de gasoil sin restricciones y en seis se aplican cupos. Eso da un claro reflejo de que el suministro mejoró, aunque las dificultades persisten”. Gold -ya en declaraciones a la agencia Telam- destacó que mayo último, “de los últimos diez años, fue el mes en el que más oferta hubo de gasoil en el mercado” y que los datos preliminares de junio dan cuenta de una situación similar para ese mes. “En este contexto se necesita un poco de mesura y no salir a decir que la situación sigue como antes porque no es verdad, sólo contribuye a generar más especulación”, enfatizó. En esa línea discursiva, el referente gremial-empresarial acotó que “las refinerías están trabajando al 100%, la elevación del corte de biodiésel al 7,5% ya está, sólo falta la reglamentación de los certificados de compensación fiscal para la importación”. De igual modo, rescató que “se están haciendo esfuerzos desde todos lados para mejorar la situación”, por lo que reclamó “tener paciencia y no calentar la pava”. Más allá de los inconvenientes de coyuntura, Gold remarcó que en el mercado de combustibles “el problema sigue siendo el precio” y que “mientras no se sincere, van a seguir los cupos y sobreprecios”. Con ese rigor, adelantó que por cuestiones estacionales relacionadas con la cosecha “en la segunda quincena va a bajar un poco el consumo” y se descomprimirá aún más la situación”. En otro orden, el secretario de Energía, Darío Martínez, aseguró que “las medidas que adoptó el Gobierno” en materia de gasoil “están dando resultado”, ya que las refinerías están logrando suministrar “en forma creciente el abastecimiento de la demanda extraordinaria” de estos meses. “La información que relevamos en todo el país de las estaciones de servicio marca claramente una tendencia hacia la normalización del abastecimiento, con disminución de quiebres y aumento de stocks respecto de mayo y de la primera semana de junio”, afirmó el funcionario federal.