Ante los avances de las obras en el predio del santuario del Gaucho Gil, el Ministro de Justicia de Corrientes, Juan José López Desimoni señalo que “seguramente el gobierno de la provincia se hará cargo”. “La decisión la tomará el Gobernador sobre quién se hará cargo del predio, seguramente será el estado el que se hará cargo”. En mayo comenzaron las obras en el predio del santuario del Gauchito Gil, que se encuentra a la vera de la ruta 123, donde se construirá un nuevo centro de culto y recreación, tras la demolición de las estructuras que existían y que avanzaban sobre la calzada de la ruta. En este sentido el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Juan José López Desimoni, dijo “me toco ese tema desde el primer momento siendo yo ministro de Seguridad cuando ocurrió el crimen de dos personas – padre e hijo – que fue la gota que rebalsó el vaso en ese grabe problema que existía en el centro recreativo Gauchito Gil de hace un montón de años, con un montón de hechos y sucesos totalmente marginales y eso provocó la intervención y la decisión del Gobernador Valdés de cortar de raíz esa serie de irregularidades y delitos que se produjeron”. “Se tiene el proyecto y comenzaron con las primeras tareas para llevar adelante allí una obra importante que pueda contener todo lo que se necesita para rendir culto al Gaucho Gil, no solo para los correntinos también para los fieles que vienen de otro lado y lograr un ámbito acorde a eso porque en los últimos años ya no se lo veía al Gaucho Gil era una cosa totalmente insoportable”, expresó. A su vez detalló “Con el Fiscal de Estado el Dr. Horacio Ortega hemos trabajado en conjunto operaciones de regularización de los terrenos privados, con algunos llegamos a un acuerdo con otros no pero el proceso administrativo se está llevando a cabo”. “Son 27 hectáreas las que tiene el proyecto, porque hay estacionamientos, sectores de esparcimiento, parrillas, locales los puesto y baños se está avanzando en la regularización de todo lo que tiene que ver con los inmuebles, en el caso de no llegar a un acuerdo se avanzará con lo que permite la Constitución y la Ley que es la expropiación para poder declarar de utilidad pública y turística ese lugar. Se está avanzando con la demarcación en la zona de obra”, manifestó. Al ser consultado sobre el funcionamiento del predio una vez que finalicen las obras, el ministro de Justicia de Corrientes, aclaró “habiéndose hecho todo lo que se está llevando adelante no volverá a ser como era, la decisión la tomará el Gobernador, quién se hará cargo del predio, porque eso pasará ser del Gobierno de la Provincia, podría ser que lo admitiere un ente como Turismo o Cultura no se sabe, seguramente será el Estado el que se hará cargo del predio”. “Lo importante es la decisión que se tomó que fue de ir contra todos los problemas y obstáculo que había y se llegó hasta el fondo, se limpió el predio cuando nadie pensó que se haría eso, tengo la convicción que va a terminar como se pensó, realizando la obra como corresponde que pueda tener las condiciones para que vaya las familias y el turismo que es uno de los motores emplea de nuestra provincia, tenemos que estar en condiciones ese lugar”, remarcó.