Entre lunes y martes de la semana que viene se comunicará el equipo que acompañará al nuevo ministro de Economia de la Nación, en un gabinete que fue rediseñado para darle no solo mayor volumen político a la gestión de la política económica sino todo el tablero necesario para controlar las principales variables de la macroeconomía. La confirmación del equipo que acompañará a Massa será a comienzos de la semana que viene, dijeron en su entorno. La principal incógnita radica en quién quedará en la Secretaría de Política Económica, que hace las veces de viceministro. En la Secretaría de Finanzas, supo Ámbito, podría ser una opción que le ofrezcan “oficializar” una tarea de coordinación que venía realizando “en las sombras” Lisandro Cleri, actual FGS, o que permanezca el alfil de Cleri, Eduardo Setti, que Batakis había designado el 11 de julio a ese cargo. Ninguno de los funcionarios había sido contactado en el día de la fecha, supo Ámbito. En la Secretaría de Energía, que nuclea a gran parte de los funcionarios cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner, aseguraban que no habrá cambios “por ahora”. Sin embargo, el ministro de Economía tiene allí una silla en la subsecretaría de Planeamiento Energético, que tanto en la gestión de Martín Guzmán y como en la de Silvina Batakis, fue la encargada de implementar la segmentación tarifaria. También seguirá Sergio Chodos como representante ante el FMI, le confirmó alguien cercano al funcionario a este diario. Uno de los hombres de mayor confianza de Massa en materia económica, Guillermo Michel, seguirá por ahora en Aduana. El contador viene trabajando en una puntillosa auditoría del comercio exterior, con el objetivo de detectar maniobras fraudulentas de sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones, una práctica que deteriora la balanza comercial en un contexto en el que los dólares son escasos. A Agricultura podría llegar Gabriel Delgado, un economista especializado en sector agropecuario que hasta ahora se desempeñó como Representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (ICA) en Brasil y que tuvo su paso también por el INTA. Contactado por este diario, Delgado no hizo comentarios.

