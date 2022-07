El sábado 8 de mayo de 2021 en primicia, el periódico 1588 en su página web informó que dos enfermeros en Esquina, habían sido detenidos por la venta de vacunas anti-covid. Hubo un comprador que más tarde se supo, se trataba del ex concejal del partido liberal, Marcelo Mayora, a quien también aprehendieron. El escándalo fue tan grande, que tuvo amplia repercusión en los medios de prensa más importantes del país. La coyuntura del momento ante la pandemia del coronavirus, y la escasez de inmunizantes, hacían a la noticia de magnitud. Los trabajadores de la salud involucrados en esa especie de comercialización de inoculantes fueron identificados como Sara Gutiérrez y Guillermo Barrios. La policía allanó la casa de ambos. La denuncia fue realizada por el propio Director del Hospital San Roque, Leandro Ramírez. Y hasta se dijo que las vacunas eran vendidas, la Sputnik V a 9.000 pesos y la Sinopharm a $8.000. El Fiscal Javier Mosquera inició la investigación, hubo imputaciones, y posteriormente con los elementos probatorios, se procesó a Mayora, Gutiérrez y Barrios. Hace una semana atrás se inició el debate oral contra los dos últimos. El primero de ellos, militante de la escuadra celeste, pidió la suspensión del juicio a prueba, acogiéndose al beneficio de la probation. Pero Mayora, jamás confesó haber adquirido monetariamente la vacuna, y menos aún, dijo quien le vendió. En un caso de tamaña gravedad, como la venta ilegal de vacunas en tiempos de una pandemia con alta tasa de mortalidad, ningún juez en el país le hubiera otorgado una probation. Hoy el Tribunal Oral de Goya condenó a Barrios a dos años y medio de prisión en suspenso e inhabilitación de por vida para ejercer cargo público. Prácticamente una masita. Aunque el dato más peculiar, es que a Sara Gutiérrez el ministerio público representado por Guillermo Barry, no la acusó. Nadie entiende porque Barry con el rango de Fiscal coordinador, desplazó a Javier Mosquera del debate oral, quien fue el responsable de toda la investigación. Mosquera encontró elementos para impulsar el procesamiento de Gutiérrez y su decisión fue acompañada por el juez de la causa, Gustavo Vallejos. Resulta extraño que Barry los haya desechado para no acusar a Gutiérrez, reconocida dirigente del radicalismo. Entonces surge el interrogante que si la mujer no fue la facilitadora de la vacunas, como responsable en su distribución dentro del Hospital, Barrios tuvo que haberlas hurtado. No hay apropiación ilegal, simplemente las tuvo que robar para poder después venderlas. Es imposible que las ampollas hayan caído del cielo a las manos de Barrios, a quien se lo condenó de cohecho pasivo. Para que se tipifique un cohecho, debe haber dos personas. Sin embargo Mayora no confesó haberlas comprado al lograr una probation, medida judicial que no lo obliga a auto-incriminarse. Y si Barrios se hizo de las llaves para abrir donde estaban guardadas las vacunas, no iba a arriesgar su pellejo para sacar solamente una. El dato, es que nunca se realizó un allanamiento al Hospital San Roque para secuestrar elementos de prueba, y solo le pidieron informes, siendo que su elaboración, no es controlada por la justicia. Algo así, como que cualquiera puede redactar y mandar un informe. Al dictarle la falta de mérito a Gutiérrez, el enfermero Barrios sería responsable del robo de un bien del Estado, agravado por pertenecer al sistema de salud de la población. Pero bueno, esta es la justicia de Corrientes, exageradamente dependiente de poder político.