Desde ayer y hasta el 24 de julio quedo inaugurada una nueva edición de la XII Feria Provincial del Libro, en la ex Usina como escenario, exhibiendo una amplia oferta editorial y una nutrida agenda de actividades artísticas y culturales para todas las edades. El vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, fue el encargado del corte de cinta, donde valoró y destacó la posibilidad de hacer presencial esta nueva edición ferial. Ingresar a la ex Usina, de por sí ya genera un entusiasmo extra a todo lo que cualquier visitante pueda llegar a descubrir en el universo de las editoriales. Esta edición de la Feria del Libro, reunió a medio centenar de stands entre editoriales, instituciones y organismos que exponen y ofrecen libros de las más variadas propuestas. Sumado a esto, el atractivo artístico ofrece innumerables propuestas que van desde cine, teatro, intervenciones y recitales para que los visitantes puedan disfrutar de una agradable visita. En la jornada inaugural, la mañana de ayer ofreció actividades que estuvieron relacionadas a las propuestas educativas y organizadas justamente por el Ministerio de Educación de la Provincia, miles de estudiantes fueron de los primeros en recorrer las bondades que ofrece este año el predio ferial. “La verdad, es muy entretenido, no soy una lectora de libros, pero llegar aquí me despertó esas ganas de comenzar a leer un poco más”, expresó María Ángeles, joven de cuarto año de la Escuela Normal durante una visita institucional. “Con la vuelta al formato presencial, el objetivo es conectar al sector editorial de la provincia con el público durante 11 días”, expresó a época el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero. El funcionario acompañó al vicegobernador Pedro Braillard Poccard para el tradicional corte de cintas. Rodeados de numerosos funcionarios municipales, provinciales y nacionales tras el acto inaugural recorrieron la feria. “Este es un encuentro entre la comunidad, los libros, los lectores, los escritores y el mundo editorial”, dijo el presidente de Cultura durante la inauguración. A esto añadió que la antigua Usina le da un plus especial, “lo que significa estar en el espacio que agradecemos a los propietarios que nos prestaron para poder realizar este encuentro. La feria del libro para nosotros desde el Gobierno Provincial, más allá de lo que significa en términos culturales, tiene una gran significación en términos económicos, es la posibilidad de generar espacios de trabajo para todo este circuito genuino entre el escritor y finalmente el lector”, dijo. A esto Romero agregó: “En la última edición presencial de la feria el mercado editorial logró comercializar alrededor de 4 millones de pesos y esperamos este año superar esa cifra ampliamente”.

Conferencia inaugural

Tras la inauguración oficial, a las 19 se realizó en el escenario central la conferencia inaugural a cargo de la reconocida escritora Ana María Shua, quien recibió el Premio Nacional de Literatura. La escritora se refirió a la narrativa en el universo editorial e impulsó a los jóvenes a lograr la maduración necesaria antes de lanzarse al mar de la narración. “Después de mi primer libro de poemas “El sol y yo” quería publicar un libro de narración, yo quería aprender a narrar, esto requiere un aprendizaje importante y también cierto grado de madurez”, dijo e instó a los jóvenes a alcanzar el sueño de escribir. Cabe destacar que la feria abre hoy desde las 14 con entrada libre y gratuita. El puesto institucional de la Municipalidad en la Feria del Libro ofrece una exposición de esculturas de hierro de artistas del Departamento de Arte Público. En esta oportunidad los escultores son Germán de los Reyes y Hugo Gómez que exhiben ocho piezas referentes a animales de la fauna local. Además, en estos días van a moldear una nueva escultura de hierro para que el público pueda disfrutar de la confección de este tipo de piezas.