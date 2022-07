El dólar blue abre este viernes a $345 para la compra y $350 para la venta en la City porteña. De esta manera, sube $13 respecto a lo que había cerrado en la jornada de ayer. El dólar oficial subió el jueves 25 centavos y opera a $128 para la compra y a $136 para la venta en las pantallas del Banco de la Nación Argentina mientras que el turista o tarjeta opera a $238. En lo que va de julio, el billete negociado en el mercado paralelo gana 107 pesos o un 43 por ciento. En el mercado mayorista, el dólar avanza 20 centavos, a 129,78 pesos. Así, la brecha cambiaria entre ambas cotizaciones se estira al 162 por ciento. El “contado con liqui” cede a $325 luego de las nuevas restricciones del BCRA. La reacción del dólar en el mercado paralelo vuelve a ser alcista este viernes, luego de nuevas medidas anunciadas por el Banco Central para ajustar el “cepo”, ampliado a los Cedear, algunas Obligaciones Negociables y criptomonedas, con el objetivo de atenuar la suba del “contado con liquidación”. Tras un día de fuerte suba en los dólares financieros, el Banco Central publicó nuevas restricciones para las empresas que acceden al MULC (Mercado Único y Libre de Cambios). La medida limita la tenencia de los Certificados de depósitos argentinos representativos de acciones extranjeras (Cedear) y activos externos líquidos a USD 100.000 al momento de solicitar el acceso al MULC. Las empresas tendrán hasta el próximo 19 de agosto para adecuarse a la disposición. Otro de los instrumentos que quedaron comprendidos dentro de la norma es la adquisición de títulos valores representativos de deuda privada emitida en jurisdicción extranjera (Obligaciones Negociables Ley de Nueva York). Quienes deseen mantener el acceso al MULC para el repago de servicios financieros y la cancelación de importaciones deben no haber adquirido estos instrumentos en los 90 días corridos anteriores y comprometerse a no adquirirlos en los 90 días siguientes al momento en que se requiere el acceso al MULC. La normativa no es retroactiva, así que empresas que hayan adquirido Obligaciones Negociables antes del 22 de julio no se verán afectadas. “Vale aclarar que, los títulos valores representativos de deuda privada en jurisdicción extranjera no fueron incluidos dentro de los activos cuya tenencia se limita hasta USD 100.000. Es decir, a diferencia de lo que sucede con los Cedear donde empresas que deseen mantener al MULC se verán forzadas a desarmar sus carteras hasta el 19 de agosto inclusive, los que tengan posiciones en Obligaciones Negociables con ley extranjera podrán optar por mantenerlos hasta el vencimiento si así lo desearan”, indicaron desde Portfolio Personal Inversiones. En lo que va de julio, el Banco Central mantiene un saldo neto negativo por su intervención en el mercado de cambios del orden de los 981 millones de dólares. En lo que va de 2022, acumuló compras netas en la plaza mayorista por unos USD 861 millones, un monto que representa el 11,5% del saldo neto a favor obtenido en el mismo lapso del año pasado, que acumulaba unos USD 7.490 millones al 21 de julio de 2021. Las reservas internacionales brutas disminuyeron USD 57 millones el jueves y finalizaron en 39.679 millones de dólares.