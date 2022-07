La Ministra de Educación de la Provincia Práxedes López se refirió sobre la hora demás de clase que empezará a aplicarse desde mañana lunes 1 de agosto, en 349 escuelas de la provincia, así también señalo la llegada a Corrientes del ministro de Educación de la Nación Jaime Perczyk, quien inaugurará obras, entregará notebooks y firmará la resolución, junto al gobernador Gustavo Valdés la jornada extendida en las escuelas primarias y sumar una hora más de clase, con la intención de elevar los niveles educativos. Al respecto Práxedes López, dijo, esta hora demás empezará a aplicarse desde mañana lunes 1 de agosto, en 349 escuelas y se planea que para el año que viene todos los colegios primarios la puedan sumar a su horario de clases. En la última reunión del Consejo Federal de Educación, se aprobó la resolución que establece los lineamientos de los acuerdos que mañana lunes, en el salón Amarillo de Casa de Gobierno, firmará Corrientes con Nación para implementar la jornada extendida en las escuelas primarias y sumar una hora más de clase, con la intención de elevar los niveles educativos, especialmente, en las materias de Matemática y Lengua en todo el país. Pero época quiso indagar más en cómo será la aplicación de esta extensión horaria. La Ministra dialogo con Época en un detallado reportaje.

¿Hubo acuerdo unánime para la aplicación de la extensión horaria o tuvieron que realizarle cambios?

Cuando se decidió la incorporación de la extensión horaria, inmediatamente, el Gobernador me dijo que me pusiera a trabajar el “para qué”, no incorporar “porque sí”. Lo primero que hicimos fue empezar a trabajar lo pedagógico, vimos los resultados de las evaluaciones Aprender. Adicionar una hora a nuestros estudiantes del nivel primario es muy importante y comenzamos a trabajar con las instituciones de forma voluntaria. Así se dio el primer número de 349 instituciones, y ahora ya tenemos para la segunda etapa, que será este mismo año, 205 escuelas más y las restantes el año que viene porque son escuelas de primera categoría.

Con Nación, buscamos cerrar los números que corresponderán a cada docente, como adicional al cobro de esa hora didáctica de 40 minutos. Ese sí fue un trabajo de equipo, de entender cómo se cobran los salarios en Corrientes y eso permitió que pudieran acompañarnos para sacar la cifra que correspondería al aporte de Nación, tanto como el de Provincia.

Hay una gran expectativa en general…

Para nosotros es un gran desafío, ya que la política educativa tiene que traspasar los gobiernos. Cuando decimos esto, tenemos que seguir incorporando horas. Si se pensó así es porque realmente la Ley Nacional que salió con consenso de todos los gremios y el arco político por unanimidad, ya incorporaba la jornada extendida y también la completa. Tenemos jornada extendida en 40 escuelas de la provincia y sólo un ciclo. Ahora incorporamos el segundo ciclo, tan necesario. Eso es muy importante, empezar a cumplir lo que determinaba la Ley y, sin dudas, la importancia de ésta después de lo que nos dejó la pandemia; que son capacidades que no las tenemos en la lectoescritura y cálculo, que es lo que queremos afianzar en este segundo cuatrimestre con estas escuelas incorporadas. Realizaremos una evaluación inicial, veremos el impacto que tiene en nuestras instituciones que tuvieron la hora adicional y acompañarlos para que puedan trabajar.

¿Los docentes que tomarán posesión de esa hora tuvieron que realizar una capacitación?

Sí, porque usaremos libros que baja Nación, seleccionados por nuestros equipos en primera instancia de Matemática y Lengua, que tendrá el cien por ciento de los alumnos. Hicimos cuadernillos y acompañaremos a los docentes para que esas trayectorias se puedan cumplir, de acuerdo al aula-taller que utilizaremos como metodología para que puedan trabajar nuestros docentes.

¿Qué material utilizarán? ¿Será el mismo o hay material preparado especialmente?

Consiste en cómo será la metodología de la aplicación de la hora adicional, tanto como para reforzar Matemática y Lengua, como las actividades que realizarán y tomarán para reforzar. También, qué actividades deben realizar los alumnos desde su casa, lo que desarrollarán los docentes en esa hora adicional.

¿Cuántas escuelas serán las que tendrán esa complementación en esta primera fase?

Serán 349 escuelas, en Capital serán 20 instituciones, pero las más numerosas que impactan en el casco céntrico serían la Escuela Normal Pujol y la Escuela Regional. Son escuelas normales que incorporamos en este proceso porque ya tienen armado su Departamento de Aplicación y así veremos su impacto. De allí continúan en la escuela secundaria.

¿Cuándo se sumarán todas las escuelas a esta extensión?

El año que viene tenemos que ir con el 100% de las instituciones escolares, que son 884 escuelas a partir de febrero, cuando retomemos las clases.

¿Cómo se abonará y cómo quedó el porcentaje?

El 80% lo abonará la Nación y el 20% Corrientes. El aporte patronal se hará responsable Provincia y el resto Nación. Están mandando el convenio para suscribirlo (mañana lunes, en Casa de Gobierno).

¿Esta propuesta vino para quedarse?

Firmamos en el Consejo Federal una resolución por cinco años, porque se pensó que el arco político podía interpretar que esto se tenía que llevar a una Ley, para que realmente el financiamiento quede en forma definitiva para cada una de las jurisdicciones. Fue lo que pedimos los ministros.

En esta primera etapa el contenido será de Matemática y Lengua, pero ¿se podría dar contenidos de otras materias?

Sin duda, porque pensamos que las otras materias no son independientes de la lengua. Tenemos que pensar en programas para que se enseñen como proyectos integrados, ya que todos tenemos que enseñar Lengua, hablar de Matemática. Ese es un trabajo que realizarán las instituciones, otras lo vienen haciendo y tiene muy buen resultado. Trabajaremos con nuestros docentes para ello.

¿Cómo se encuentran los valores de repitencia en estos dos años de pandemia?

Trabajamos mucho por acompañamiento a las trayectorias, es un tema recurrente que en el primer ciclo del nivel secundario se presente un número importante, pero tenemos un programa de acompañamiento a las instituciones -que antes se llamaban tutorías- que tenemos que seguir reforzando, incorporando docentes para ellos. Tenemos que seguir pensando que aquellos docentes que quieran, puedan acompañar las trayectorias escolares de aquellos cursos fusionados. Tenemos que pensar en los docentes que podemos incorporar para aquellos que tienen debilitada la trayectoria. Pensamos lanzar en este segundo cuatrimestre una escuela denominada “Refuerzo a las Trayectorias Escolares”, en la que el alumno que está debilitado pueda asistir. Tendremos una experiencia piloto para que nuestros alumnos continúen aprendiendo y aprueben con éxito, ya que lo importante es que alcancen las competencias para el siguiente curso.

¿Cómo vio la aplicación de la enseñanza virtual?

Siempre fue muy importante porque eso hizo que los alumnos, pese a no asistir a clases, se quedaran en las instituciones. Vino para quedarse. Para ello reforzamos desde la Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales, que ya no es sólo eso sino de la Política Educativa Digital, en la que estamos capacitando a nuestros docentes para ello, pues tiene que ser totalmente abierto, capaz de incorporar en el nivel secundario el aula invertida. Esto quiere decir que el docente sea el tutor que acompaña ese proceso pero que tienen que ir a sus casas y reforzar con contenidos audiovisuales, con contenidos asignados por la escuela o el docente, para que sigan estudiando. Tenemos que cambiar ese rol del docente que era solamente el centro, ya que hoy el centro debe ser el alumno. El docente tiene que ser capaz de interpretar qué es lo que tiene como base, que trae desde la base, el uso de Internet o esos contenidos audiovisuales que tendrán a disposición y de forma gratuita para cada uno de ellos.