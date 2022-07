Luego que Noticias Taragüí informara en primicia que el actual Director del hospital y ex concejal de Garaví, Juan Romero Poma, fue denunciado ante la Fiscalía de Santo Tomé por abuso sexual con acceso carnal a una adolescente, que ahora tiene 14 años, se programó una Cámara Gesell y se constituirá un abogado como querellante. El procedimiento se llevará cabo cuando culmine la feria judicial de julio. Hasta donde se pudo averiguar, la menor le confesó todo a su madre, aunque se advierte, que fue manipulada sentimentalmente por el profesional. Tanto que reconoció que Romero Poma, quien tendría alrededor de 58 años de edad, le inyectada anticonceptivos, lo que convierte al hecho aún más grave. Los vejámenes ocurrirían desde hace un año, cuando el médico la contrató como niñera, para que cuide y atienda a su pequeña hija. Romero Poma ya les reconoció a los familiares de la chica, que mantenía las relaciones sexuales, y pidió que no se lo denuncien. Además esbozó una amenaza. Amagó con revelar que un tío de la menor también la abusaba, aunque en realidad se trató solamente de un leve manoseo, que la adolescente también le contó a su mamá. La acusación se presentó ante el Fiscal Facundo Cabral, que como primera medida ordenó el secuestro del celular de la víctima, que casualmente Romero Poma lo había mandado a arreglar para tener contacto con ella. La Jueza de Garantías de Santo Tomé, Sara Durand, es la responsable en ordenar las actuaciones judiciales. Hasta el momento hay una restricción de acercamiento del médico, con la menor. No obstante, existen sospechas que le hace llegar dinero a través de una amiga. El otro dato, ningún medio de prensa la ciudad de Corrientes, se refirió al tema. ¿Otra vez encubrimiento político?