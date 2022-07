El campo correntino alista la protesta nacional del 13 de julio. La movida local del 13 de julio es organizada por la CEP que está integrada por la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC), la Sociedad Rural Argentina Distrito 8, CONINAGRO, ACPA, AFOA, APNEA y la Asociación de Citricultores de Corrientes. La Coordinadora de Entidades Productivas de Corrientes (CEP) -homóloga en lo local de la Mesa de Enlace nacional- confirmó que se sumarán a la “Jornada Federal de Demandas” convocada a nivel país para el próximo miércoles. Además de adherirse al cese de la comercialización, tendrán un único sitio de concentración provincial para exponer sus reclamos y realizar un acto en este marco. Será en el predio de la Sociedad Rural de Bella Vista. Las principales demandas tienen que ver con políticas estatales para el sector productivo, distintas a las que actualmente impulsa el Gobierno nacional. Al respecto habló ayer con época el presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, Pablo Sánchez, quien confirmó: “Será la única congregación en la provincia”, dijo y aclaró que “no habrá corte de ruta, de ninguna manera”. En este sentido resaltó: “Convocamos adhiriendo a lo que se plantea a nivel nacional, que es un cese de comercialización y a una jornada federal de demandas en el cual nosotros en particular vamos a elaborar un documento que va a presentarse ese día. También se dará la posibilidad de que cada sector productivo se exprese sobre el estado de situación”. Uno de los reclamos del momento de la convocatoria que aún se mantiene, según lo indicó Sánchez, es la escasez de gasoil. “Nosotros entendemos que el mercado del combustible no está normalizado, porque sigue habiendo cupos y sobreprecios. Eso no ha cambiado; pudo haberse moderado en algunas zonas, pero en el área de influencia nuestro aún no. No hay que generalizar”, acentuó. “Lo que buscamos es visibilizar los problemas, que más allá de la situación coyuntural y particular del campo, esta incertidumbre política y económica nos afecta a todos los argentinos”, afirmó el titular de la ASRC. “Buscamos visibilizar, y es la política la que tiene que alcanzar los consensos necesarios para estabilizar esta cuestión”, insistió. Sánchez también fue consultado sobre si esperan alguna convocatoria del Gobierno nacional al diálogo con la Mesa de Enlace. “Sí, por supuesto, permanentemente, y nosotros también nos ofrecemos en colaborar en encontrar los caminos. Pero lógicamente, esto implica cambios en políticas que han venido llevándose adelante y que no hacen más que profundizar las crisis, Evidentemente acá hace falta otras políticas”, resaltó.