La ministra de Economía Silvina Batakis aprovechará su viaje a Washington para destrabar préstamos frenados del BID y el Banco Mundial, así también negociará con el FMI para que no se caiga el acuerdo y discutirá el desdoblamiento cambiario. El lunes hará su primera entrada al FMI. El futuro del régimen cambiario estará en la mesa del encuentro en Washington entre la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y Silvina Batakis.La ministra de Economía mostrará su compromiso de cumplir con el programa establecido con el FMI, en particular en lo que respecta a las metas fiscales. Pero el organismo también exigirá revisar lo que está sucediendo con el dólar y en particular las dificultades del Banco Central para acumular reservas, uno de los aspectos principales del acuerdo. La gira de Batakis también incluirá citas con los representantes de organismos internacionales como el Banco Mundial. Sucede que estas instituciones frenaron desembolsos a lo largo del segundo trimestre, por alrededor de USD 1.000 millones. La excusa del Gobierno argentino es que esto sucedió porque la prioridad está puesta en ayudar a los más damnificados por efectos de la guerra. En la práctica, estos préstamos que no llegaron aislaron aún más a la Argentina en el plano financiero. El BID y el Banco Mundial sólo habían tomado medidas similares a principios de los años 2.000, cuando la Argentina demoraba una solución para el problema de la deuda entre inversores privados. Si otros organismos le quitaron apoyo a la Argentina, la posibilidad que esto suceda también con el FMI está latente. Una decisión del organismo de romper el acuerdo firmado por falta de cumplimiento por parte del Gobierno dejaría al país al borde de un descalabro cambiario y la hiperinflación. Existe un antecedente que aún está fresco: en diciembre de 2001 la decisión del Fondo de suspender los desembolsos a la Argentina provocó que la Convertibilidad (ya herida de muerte) estallara en pedazos. Con fuerte presión internacional ante los incumplimientos de la Argentina, Batakis deberá negociar con el FMI para que siga en pie el acuerdo y recibir los futuros desembolsos. Martín Guzmán dejó cerca de $ 200.000 millones sin pagar de subsidios económicos para cumplir con la meta fiscal del segundo trimestre