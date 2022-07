Una familia esta desesperada:porque hace 50 horas que no tienen información de su madre internada hace 2 semanas en el Hospital de Campaña. Desde su cuenta de Twitter un periodista correntino compartió la desesperación de no tener noticias de su madre hace más de dos días. “Desde el jueves a las 22 que no tenemos novedades del estado de salud de mi mamá internada hace dos semanas en el Hospital de Campaña”, escribió en el inicio de un hilo de mensajes. Tal vez para desahogar la angustia y para aliviar la desesperación que causa la incertidumbre, el periodista Bruno Ariel Giménez escribió esta madrugada que hace más de dos días que no tiene noticias de su mamá internada en el Hospital de Campaña desde hace dos semanas. “50 horas sin novedades de mi mamá”, tituló el hilo de cuatro tuits que escribió en la red social donde cuenta que ni él ni sus hermanos tienen novedades del estado de salud de Victoria Raquel Barrios.

El jueves a las 22 fue la última vez que recibieron un llamado desde el Hospital de Campaña, donde la mamá de Bruno está internada en la Unidad de Terapia Intensiva con un cuadro de postcovid. “Nos desespera no saber nada”, escribió el periodista y detalló que según el informe que emite diariamente el Gobierno provincial “hay 10 pacientes internadas en la UTI”.

“Es muy lamentable que el Ministerio de Salud no administre los medios para que los familiares de personas internadas sepamos cómo están”, dijo Giménez al tiempo que pidió a sus seguidores que retuiteen su mensaje para que llegue a las autoridades que puedan brindar un informe.