El Presidente Alberto Fernandez expresó hoy que “la unidad es un valor que debemos preservar” al encabezar el acto oficial por el 206° Aniversario de la Declaración de la Independencia. En medio de la interna en el Gobierno, Fernández además reforzó que “no hay futuro político si la unidad no se edifica”. “La declaración de la independencia fue un formidable gesto de afirmación, convicción y unidades que los congresales no han legado”, aseguró desde la Casa Histórica en Tucumán. “No fue una emancipación gratuita, estuvo asignada por muchas batallas protagonizadas por hombres y mujeres que quedaron grabados definitivamente en nuestras almas”, completó. “No fue el resultado de la acción aislada de un ser humano, solo fue posible porque hubo un pueblo encolumnado tras las banderas de la libertad y la independencia”, explicó Fernández. Tras la salida de Guzmán, el Presidente aclaró que “la unidad siempre es el fruto de la disposición de los involucrados por consolidarse. Es un valor que debemos preservar en los momentos más difíciles. Ya que, con un pueblo dividido, unos pocos sinvergüenza ganan y millones se sumergen en la marginación y pobreza”. Por otro lado, hizo hincapié en las zonas productivas de nuestro país, específicamente en el esquema de litio del Norte, el gas y petróleo en la Patagonia, y la “fertilidad de la zona central”. “El territorio argentino es prodigo. Sueño con que cada habitante pueda encontrar en su ciudad o pueblo el lugar para sus realizaciones laborales, familiares o profesionales”, exclamó. El Presidente también defendió su gestión: “El segundo semestre de 2021 fue récord en producción, exportación y obras públicas. Descendió notablemente el desempleo. Tuvimos la más importante temporada de vacaciones de los últimos años. Logramos crecer el 10,3%. Este año seguimos creciendo a un ritmo que supera el 5%. Estamos exportando más trabajo argentino”. Y continuó: “Hoy hay 120 obras estructurales y más de 5.000 obras públicas en ejecución en todo el país. Más de 1.200.000 personas encontraron trabajo. Registramos la mayor inversión histórica en ciencia y tecnología. Hoy vamos a entregar aquí, en Tucumán, la vivienda número 50.000 construida en nuestra gestión y otras 120.000 viviendas más están en proceso de construcción”. “La Argentina está de pie y camina aún cuando muchos quieran negarlo. Me alegran estos resultados, eso no significa que desconozca los problemas que tenemos. Debemos transitar el camino hacia el equilibro fiscal, debemos estabilizar la moneda”, añadió. “El crecimiento demanda divisas que hoy son escasas y hace más difícil la acumulación de reservas. La inflación que se despliega en todo el mundo, daña más seriamente a nuestra economía caracterizada por convivir con persistentes procesos inflacionarios. Todo ello hace más complicada la distribución justa del ingreso”, explicó Fernández. “Venimos soportando los últimos meses, pero sobre todo de forma pública y feroz en la última semana una embestida de los grupos concentrados poderosos que quieren quedarse con toda la renta y maximizar sus ganancias. Se aprovecharon de la pandemia y ahora quieren aprovecharse de la guerra. Buscan vernos desunidos, generar enfrentamientos”, aseguró. “Con nuestra miseria, ellos construyen imperios. Con nuestras tristezas, ellos amasan fortunas en los paraísos fiscales”, exclamó Fernández. El Presidente concluyó el discurso: “Los que siembran el desanimo son los mismos que nos endeudaron condicionando nuestro futuro. Nadie sobra en nuestro país, nadie puede estar por encima de nuestra patria. Nunca más gobiernos de espaldas al pueblo, que perpetúan el hambre y la pobreza”.