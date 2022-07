Muerte de Claudio Flores en el Hogar María Nazareth y Rincón de Luz. El informe de la necropsia menor de 14 años, quien apareció muerto en una de las habitaciones de ese establecimiento, está en poder del fiscal Julio Aníbal Cazarré, quien se justificó ante las partes y sobre todo con la querella, que se tomara su tiempo para analizarla y tomar medidas. No muy extraño, sino recontra extraño. No dijo cuál fue el resultado, se lo guardó, pero extraoficialmente se apunta a un crimen. Además se supo que el análisis concluyó hace alrededor de un mes, pero se esperó hasta hoy, una hora antes que comenzará la feria judicial de 15 días, para entregarlo desde el Instituto Médico Forense. Hay orden política de parar lo que sería un verdadero escándalo. Ganar tiempo para acomodar los tantos. Muy de manual el encubrimiento. Asimismo también Cazarré comunicó que se entregó también la autopsia psicológica, y los resultados de las pericias de los teléfonos de todas personas que estuvieron ese día con la geolocalización de sus celulares. En la autopsia psicológica se entrevistó a quienes estuvieron y conocían a Claudio Flores y, sobre todo de su noviecita, quien ya aseguró que lo mataron. Ninguno dijo que el adolescente tenía perfil suicida. Ya no se puede tapar el sol con las manos. Y si lo hacen, seguramente esa sombra, los acompañará eternamente.