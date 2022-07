Una de las figuras más importantes dentro del entramado futbolístico de Loenel Scaloni, podría quedar fuera del mundial. Una resolución de FIFA podría dejar a Rodrigo de Paul afuera de Qatar 2022. Tras no haber llegado a un acuerdo económico durante las medicaciones, el extraordinario futbolista irá a juicio con su ex pareja y madre de sus dos hijos, Camila Homs. Todo parecía haber terminado en buenos términos tras la separación de ambos. Sin embargo, todo cambió cuando de Paul oficializó su relación con la cantante Tini Stoessel, ya que Homs sintió que los tiempos no daban y lo acusó de haberle sido infiel. A partir de eso, la modelo le inició una demanda millonaria al integrante de la selección argentina, donde se pide que se establezca una cuota alimentaria para sus dos hijos, un régimen de visitas y además, una compensación económica por todos los años que ella estuvo a su lado sin poder trabajar. Luego de dos audiencias no hubo acuerdo. La contraoferta del mediocampista no fue satisfactoria, concluyó en el inicio de un juicio. Los países que participan del Mundial, se habrían puesto de acuerdo de no dejar jugar a ningún jugador que tenga deuda de cuota alimentaria. Sería una resolución de la FIFA. Ahora Rodrigo tendría tiempo de acá a noviembre el pleito, para zafar de la sanción, si es que realmente se confirma.