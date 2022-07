La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó esta tarde en la ciudad bonaerense de Ensenada el homenaje del Frente de Todos (FdT) por el 48º aniversario de la muerte del líder justicialista, y volvió a posicionarse a favor de que el Estado nacional sea quien brinde respuestas a la población y recordó a Juan Domingo Perón y al “uso de la lapicera”. “Se la pasó firmando y firmando”, destacó. En respuesta al Presidente, Alberto Fernández, quien recientemente sostuvo que “el poder no pasa por la lapicera, sino por quien tiene el poder de convencer”. “A Perón lo nombraron en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Ahí cazó la lapicera y no la largó más. Entró a firmar, entre otras cosas el estatuto del peón rural, derechos que no tenían. Se ganó el odio eterno de los terratenientes. Firmó el aguinaldo, las vacaciones, reconoció a los sindicatos”, sostuvo Cristina Kirchner. “Se la pasó firmando y firmando”, agregó. “Tanto firmó que empezó a haber preocupaciones en el partido militar y en el poder. Perón termina de vice, ministro de guerra y pidió retener la Secretaría. Es decir que retuvo la lapicera, no la largo”, refutó Cristina Kirchner y contó como se gestó el 17 de octubre de 1945. “La CGT que estuvo discutiendo si largaban el paro, lo largaron para el 18 de octubre, pero prevaleció la impronta popular”, expresó como señal para la central obrera. “Esto es lo que Perón decía: la conducción y amor del pueblo, es en base a los hechos, las palabras… Y tal vez Jesucristo, pero también tuvo que hacer milagros para lo que siguieran. Algunas cositas hizo para lo que lo siguieran”, ironizó.