Boca Juniors se impuso por la mínima ante Talleres de Córdoba por la fecha 8 del torneo de la Liga Profesional de Fútbol. En un partido, con el arbitraje de Pablo Dóvalo, el Xeneize se quedó con la victoria en su estadio y cortó una racha de tres derrotas negativas en el torneo. El equipo conducido por Hugo Ibarra no brilló, pero le alcanzó con un gol de penal de Marcos Rojo para festejar. El encuentro no empezó de la mejor manera para el local porque a los seis minutos Darío Benedetto estrelló un penal en el travesaño. El delantero, que había fallado dos ante Corinthians, volvió a errarle al arco y no pudo poner a su equipo rápidamente en ventaja. Más allá del yerro, el Xeneize había mostrado algo de rebeldía en los minutos iniciales, pero fue solo un espejismo. Los 35 minutos siguientes el equipo mostró una cara similar a la que había mostrado ante San Lorenzo la fecha pasada en la caída 2-1 en el Nuevo Gasómetro. Sin gestación de juego ni creatividad en el ataque, los dirigidos por Ibarra no supieron qué hacer con la pelota y no lograron tener ocasiones claras de gol. Por su parte, Talleres aprovechó la situación de su rival para contenerse atrás y esperar por alguna contra. Además, bloqueó a Óscar Romero y a Pol Fernández y con esa simple estrategia pudo desactivar cualquier tipo de amenaza. Si bien le faltó algo de velocidad en los últimos metros, los de Pedro Caixinha parecían conformes con el empate. En cuanto al clima en La Bombonera, el único ovacionado por el público fue el arquero Agustín Rossi, mientras que Marcos Rojo también se llevó muchos aplausos. Ante la pálida imagen del equipo, desde las tribunas no se escucharon insultos, aunque sí algunos murmullos en algunas acciones con futbolistas puntuales como Sebastián Villa y Juan Ramírez. En el complemento, la tónica del juego no cambió hasta que Ibarra mandó a la cancha a Exequiel Zeballos en lugar de Juan Ramírez y entonces Boca Juniors encontró algo más de rebeldía que incluso fue contagiosa porque Benedetto y Villa también levantaron su nivel. Marcos Rojo, con un disparo de media distancia y Luis Advíncula, de cabeza en un córner, tuvieron las más claras. Pasada la media hora del complemento, Fabra armó una jugada individual por izquierda y buscó por lo bajo a Benedetto en el área. El Pipa anticipó a su marca y recibió el pisotón de Rafael Pérez. El árbitro, tras revisión del VAR, pitó penal y esta vez fue Marcos Rojo el que se hizo cargo del disparo. El zaguero no falló y puso el 1 a 0. En el final, el Xeneize pudo haber ampliado el marcador, pero la falta de precisión en los metros finales de Villa y de Luis Vázquez, que había entrado por Benedetto, le impidieron hacerlo. Pese a esto, el equipo pudo festejar y sumar de a tres. Con este resultado, Boca Juniors alcanzó los 12 puntos y se puso a cuatro de la cima que por ahora comparten Newell’s, Atlético Tucumán y Argentinos Juniors. El martes, visitará al Bicho en La Paternal. Por su parte, Talleres sigue sin levantar cabeza en el campeonato domésitico en el que marcha último en la tabla anual, aunque su cabeza está enfocada en los cuartos de final de la Copa Libertadores y el jueves será local ante Banfield.

Infobae