No es la primera vez que Encuentro por Corrientes, bajo la tutela de Ricardo Colombi, mueve su poder de fuego para hacerse del municipio de Mercedes, su tierra natal y de la que fue varias veces jefe comunal. El radicalismo perdió el municipio en 2013 a manos de un partido vecinal, Cambio Solidario, liderado en ese momento por Víctor Cemborain y su entonces propulsor y lugarteniente, Diego Martín Caram. Pero Cemborain tuvo que sortear fallos judiciales y un Concejo Deliberante adverso que no lo dejaba jurar por un procesamiento penal que soportaba por lesiones graves, tras haberle pegado una trompada a quien era intendente en su momento. Jorge Molina, lo había tratado públicamente de hijo de su buena madre y ligó. Gracias a un dictamen del Superior Tribunal pudo ejercer su cargo, pero en 2017 no lo dejaron ser candidato a la reelección por igual causa, pero ahora ya con una condena firme de 8 meses en suspenso. Todo armado judicialmente bajo la orquesta del 3 veces ex mandatario. Cemborain colocaría en su lugar a su esposa Elvira Sánchez acompañado de Tape Caram en la fórmula. Ganarían fácilmente las elecciones. Fue paliza. Sánchez renunciaría a su cargo, por presiones, también de la justicia, por una denuncia de pedofilia contra su marido, en la que después faltaron elementos para confirmarla. Asumió Tape Caram para completar el mandato. En 2019 sucedió lo inesperado, Cemborain desconoció a Caram y lo denunció por aparentemente adulterar la lista y los beneficiarios para el cobro de planes sociales. Hasta ahora no hay certezas de las razones políticas de la acusación, porque el elemento de prueba era solo una fotocopia, pero después aparecerían las testimoniales. Conclusión: causa penal y a meses de una elecciones. En 2021 Caram va por su reelección con el Frente de Todos, paradójicamente enfrentaría a Víctor Cemborain en reñidos comicios y a una candidata del radicalismo que no figuraría. Ahora con la acción judicial contra Tape Caram, Colombi lo debilitaría, y siendo que Cemborain ya anunció su retiro de la cancha, se allanaría el regreso de la UCR al control de la municipalidad de Mercedes. Hoy en una sesión especial, el Concejo Deliberante de esa localidad, tuvo la intención de suspender de su cargo al Intendente Caram, pero no le alcanzaron los números para completar los dos tercios necesarios para cumplimentar la acción, pero dejando abierta la vía judicial. Si no es por los votos, será a través de la politizada justicia. Más claro echale agua.