Desde el campo calificaron de “inconcebibles” las acusaciones de Alberto Fernández y reiteraron que no retienen granos para especular. Así lo aseguró hoy Jorge Chemes, presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Ayer, el mandatario se pronunció en contra de “los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan”. En medio de la crisis cambiaria que sufre el país, ayer el presidente Alberto Fernández manifestó su repudio contra “los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan”, en un mensaje dirigido a los productores rurales. En respuesta a los dichos del mandatario, hoy Jorge Chemes, titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), consideró que es “inconcebible” que se los acuse de especuladores a los productores y explicó que si algún productor retiene dólares es “para preservar el poder de compra” de cara a la siguiente campaña. “Este tipo de declaraciones generan indignación, porque de alguna manera se ve un Gobierno que se equivoca y trata de tapar los errores acusando con temas que no son verdad, es inconcebible que se nos acuse de especuladores”, opinó hoy Chemes, durante una entrevista para Radio Mitre. En la misma línea, el presidente de la CRA explicó que “si hay algún productor que retiene algo es para preservar el poder de compra y seguir con las campañas a futuro”. Y detalló: “Si -un productor rural- puede resguardarse con un poco de granos, simplemente lo hace para comprar gasoil, semillas, y agroquímicos para producir en la próxima campaña”. Chemes lamentó que el presidente Fernández se haya manifestado contra un sector que, según su criterio, “sigue apostando a abastecer el país” mientras el valor del dólar libre continúa marcando batiendo récords a diario. El ruralista, además, sugirió que “hay algo ideológico dando vuelta” detrás de este nuevo embate del Gobierno contra el campo. “Lo utilizan como chicana para desinformar a los diferentes sectores de la sociedad. Lo último que pienso es que hay una falta de conocimiento… no creo que haya funcionarios que no conozcan cómo funcionan la cadena agropecuaria, y si es así peor todavía. Quiere decir que se manipula con distintas herramientas y dejando mal posicionado a un sector con algo que no es verdad”, advirtió. Consultado por la idea de disponer un dólar especial para el agro, medida que de momento fue descartado por miembros del Gobierno, Chemes opinó que sería “una medida totalmente equivocada y que va a generar mucha bronca”. Asimismo, presagió: “Va a generar una discordia dentro del mismo sector”.