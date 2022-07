Hoy comienzan a cobrar los censistas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), este martes se comenzarán a depositar los pagos correspondientes al trabajo de los 750 mil censistas que participaron de la jornada del 18 de mayo y que arrojó un total de 47.327.407 habitantes en el país. Informamos que la Tesorería General de la Nación transfirió a las cuentas bancarias del INDEC en el @BancoNacion el monto correspondiente a las tareas que realizó la estructura censal en el @Censo2022. El pago se acreditará entre el martes 19 y el miércoles 20 de julio. El cobro se haría efectivo a través del Banco de la Nación Argentina (BNA), mediante cuentas corrientes y cajas de ahorro radicadas en sucursales del banco o en otras entidades integrantes del sistema financiero argentino. También se dispuso que quienes no tuvieran una cuenta bancaria, el beneficiario podrá descargar la billetera digital BNA+ para recibir la acreditación del pago. Desde un principio las autoridades habían indicado que el retraso se daba porque muchos censistas no tenían cuenta bancaria y a su vez por la cantidad de voluntarios que hubo en esta oportunidad. El pasado viernes a la tarde el Indec informó que la Tesorería General de la Nación transfirió el dinero a las cuentas del organismo en el Banco Nación. “El pago se acreditará entre el martes 19 y el miércoles 20 de julio”, precisó el comunicado difundido por redes sociales.. En los últimos días se aclaró que el Banco de la Nación Argentina estaba haciendo “algunas transferencias y otras órdenes están en Tesorería General de la Nación”, de las cuales se debía dar la indicación final para transferir. Los reclamos se dieron en todo el país y, sumado a ello, el escenario es desparejo: por ejemplo, San Luis, Salta, Catamarca y Tucumán ya empezaron a pagar mientras que las demás provincias aún no lo hicieron. Desde el organismo aclararon que recién el 30 de junio mandaron las planillas a las jurisdicciones para la rectificación final. “Son 750.000 personas a las que hay que pagarles y previo el pago se debía certificar el cumplimiento de las tareas para asegurar el pago a las personas que correspondan. Ya hay censistas que han recibido el pago, pero no deja de ser una cantidad enorme que se tiene que habilitar”, justificaron desde el INDEC. Los censistas percibirán $6 mil por ser voluntarios. En este sentido, muchos reclamaban la falta de pago y que, por la inflación, ese monto total equivaldría una pérdida del poder adquisitivo del 10%.