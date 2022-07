Una testigo complicó la situación penal de la abogada Griselda Virginia Aquino, en la causa que investiga la mega-estafa en la venta de lotes ubicados sobre la ruta provincial 43, camino a Santa Ana de los Guácaras. Hoy se decidió otorgarle la prisión domiciliaria a la agrimensora Liliana Griselda Ortíz, una de las perejiles del caso. La mandaron a su casa con 45 kilos, bajó más de 25 en su lugar de detención donde estuvo 160 días. A esta profesional la contrataban para hacer mensuras de prescripción, y después la adulteraban como de Dominio para vender las parcelas. Hoy el testimonio de Gladys Daniela Zozaya, quien era cliente del estudio de Aquino, reveló y confirmó varios interrogantes. Había decidido comprar un terreno y pedir un préstamo para construir su casa con el Plan PROCrear, pero se dio cuenta que no podía escriturarlo porque la falsa escribana Teresa Vázquez, le vendería solo una cesión de derecho. Finalmente desistió de la operación, pero declaró que Vázquez, actualmente prófuga y Aquino, se conocen desde el 2010, y que serían socias en estos turbios negocios inmobiliarios desde el 2013. Aseguró que ambas tenían contacto directo para estas operaciones con las altas cumbres de la Dirección Provincial de Catastro y el Registro de la Propiedad inmueble. La historia es, que la abogada Aquino tiene estrechos vínculos con el Fiscal de Cámara, Gustavo Schmith, quien también está imputado en la causa junto a uno de sus hijos y el amigo por haber adquirido alrededor de 30 lotes en la zona. Schmith días atrás, denunció penalmente a las autoridades de Catastro y el RPI, lo tuvo que hacer ante la Fiscal Mónica Espíndola, porque en su momento la jueza de Instrucción 3, María Josefina González Cabaña, responsable de la instrucción, extrañamente no le aceptó su presentación. Ahora hay quienes creen que Espíndola pisará la acusación de Schmith, porque apunta directamente a funcionarios públicos. Entre ellos a Narciso Santín Tofoletti, titular del organismo de calle 9 de julio al 1500, no para pocos, uno de los principales facilitadores de las apropiaciones ilegales. Asimismo dueño y conocedor de los archivos secretos que escoden, como buena parte de la dirigencia partidaria, como importantes empresarios ligados al poder político, se quedaron con grandes extensiones de campos y terrenos que eran propiedad de otras personas, como también del Estado provincial y nacional. Hace un mes atrás Tofoletti tramitó su Visa para viajar a los Estados Unidos donde tiene una hija. Dicen que renunciará al cargo con intenciones de vivir en el país del norte. Todo suena como de película, pero de historias reales, salieron aquellas que ganaron un buen número de premios Oscar.