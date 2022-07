Los abogados de la familia del fallecido subteniente Matías Ezequiel Chirino de 22 años pedirían este martes la inmediata detención de los once oficiales del Grupo de Infantería de Monte 3 de Paso de los Libres que participaron del trágico ritual de iniciación en la vida militar del joven cordobés. Además, el equipo solicitará que la imputación sea por el delito de homicidio simple y no por abandono de persona seguido de muerte, como se planteó en un primer momento. De prosperar el cambio de carátula, los oficiales enfrentarían penas mínimas de ocho años de prisión, e incluso mayores, ya que habría concurso con otros delitos menores. En un primer momento desde la querella se analizó la posibilidad de dejar fuera del pedido de imputación a otros dos subtenientes que arribaron junto a Chirino al cuartel de Paso de los Libres, pero finalmente optaron por incluirlos y dejar que el juez federal Gustavo Fresneda analice si existen indicios o pruebas contra ellos, o si también fueron víctimas del mismo ritual. Chirino falleció por broncoaspiración en la madrugada del domingo 19 de junio, apenas unas horas después que participara de una cena de bienvenida en el casino de oficiales del cuartel correntino. Allí los oficiales de mayor rango y antigüedad lo habrían obligado a consumir una gran cantidad de bebidas alcohólicas e incluso desnudarse y arrojarse a una pileta pese a las bajas temperaturas que se registraban. El subteniente, que recientemente había egresado de la Escuela Militar y tenía como primer destino el Grupo de Artillería de Monte 3, llegó a Paso de los Libres unos días antes desde Córdoba. En su celular quedaron registrados los mensajes de WhatsApp en los que sus superiores le exigían la compra del asado, picada, vino, cerveza y whisky de costosas marcas para el ágape de bienvenida. De acuerdo con la reconstrucción que realizó la Justicia en base a testimonios, los oficiales se retiraron a descansar cerca de las 0.30 del domingo. Cerca de las 6, el oficial que estaba de guardia, realizó una recorrida por el sector de los dormitorios y allí encontró a Chirino tendido sobre un colchón, en el piso. Y advirtió que su estado de salud no era bueno. En forma urgente pidió la asistencia de una enfermera, que notó que el subteniente tenía el pulso débil y estaba inconsciente. Es por eso que en una ambulancia del cuartel se lo llevó al Hospital San José, donde ingresó ya sin signos vitales.