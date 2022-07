Tras los cambios en el Ministerio de Economía de la Nación desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) “hoy es un día difícil para el sector empresarial Pymes”. Su titular Alfredo González dijo “no tenemos lista de precio de nuestro proveedores, no tenemos fecha de entrega de productos pedidos, es una situación para nada agradable”. “El problema es que desde el lugar que estamos el 98 por ciento de las pymes somos tomadores de precios no generadores de precios, tampoco tenemos las espaldas financiera ni la capacidad productiva como para decir hoy no trabajo o esta semana me tomo vacaciones hasta que se estabilice o haya algún grado de certidumbre en el mercado”, explicó. A su vez afirmó “no tenemos esa alternativa como tienen las grandes empresas, ellos tienen una realidad distintas a la nuestra, son dinámica y diferentes. Es fundamental que el nuevo equipo económico tome posesión y comience a trabajar para generar confianza desde la macroeconomía pero también del sector político”.