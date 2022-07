La ministra de Economía, Silvina Batakis, definió junto al presidente Alberto Fernández el nuevo programa económico que se implementará desde esta semana. A una semana de su asunción, hoy lo anunciará la funcionaria en una conferencia de prensa y será un día clave para los mercados financieros. Los inversores y empresarios estarán atentos a las novedades que se detallen. Batakis se reunió en la tarde del domingo con el Presidente en Olivos para informarle de las medidas que, al cabo de reuniones con las empresas productoras de alimentos de consumo masivo y de dos días de trabajo con miembros de su propio equipo y funcionario del ministerio de Desarrollo Productivos, de la AFIP y de Arba, el organismo recaudador bonaerense, trabajará desde este lunes para resolver el desafío más inmediato, la contención de los aumentos de precios, que amenazan con llevar la inflación del mes de julio a un nivel de dos dígitos. Esa tarea, en rigor, empezó el jueves, en las reunión que Batakis, su secretario de Comercio Interior, Martín Pollera, el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, tuvieron con empresarios y altos ejecutivos de empresas alimenticias a las que pidió frenar los aumentos de precios a cambio de revisar una de las causas que alegan: el aumento de costos por el encarecimiento del dólar y el cepo a las importaciones, que además las obliga a financiar la compra de insumos y partes. El Banco Central, además, se alista a aumentar las tasas de interés para combatir el aumento del dólar. Este domingo el presidente de la entidad, Miguel Pesce, reiteró el mercado cambiario opera con normalidad, que no hay condiciones para una aceleración de los precios y la inflación y que espera que el mercado responda “de otra manera” a como lo hizo la semana pasada. El tercer componente del mini-paquete -superado el conflicto que el exministro, Martín Guzmán, mantenía con los funcionarios del área de energía, es avanzar en el demorado esquema de segmentación de tarifas, un mensaje al FMI y al mercado de que se reducirán los subsidios y el déficit fiscal. La reunión de Batakis con Alberto Fernández en Olivos se extendió entre las 17:30 y las 20 horas. durante las cuales el presidente hizo sugerencias que fueron incorporadas por la ministra, “que las va a terminar de trabajar hoy con el gabinete económico”, informó la portavoz, Gabriela Cerruti, a la agencia Télam. En la reunión del jueves, el Gobierno le pidió a las empresas de consumo masivo contener las remarcaciones en las góndolas, y a cambio revisar las trabas a las importaciones de insumos, en una negociación caso por caso que comenzará este lunes entre los equipos técnicos de Economía. Fue una de las primeras reuniones que la nueva ministra sostuvo con representantes del sector privado, pocos días después de su desembarco en Hacienda. Allí Batakis, escoltada por Scioli, Pesce y Pollera, transmitió a los ejecutivos su preocupación por los aumentos, principalmente de alimentos, pero también de rubros como limpieza y cuidado personal. Según pudo saber Infobae, en este primer ida y vuelta entre Economía y las grandes firmas de consumo masivo, que funcionó principalmente como una presentación , el Gobierno pidió a las compañías del sector moderar y contener “todo lo que puedan” los aumentos de precios que estén en análisis en medio del incremento de los costos de producción por el hecho de tener que pagar insumos para la producción con financiamiento tras la última medida del Banco Central. Los hombres y mujeres de negocios presentes en la reunión hicieron especial énfasis en las dificultades adicionales que les provocó a las empresas el último reajuste del cepo importador, que limitó el alcance de los pagos de insumos y bienes de capital al contado. El Gobierno tomó el reclamo y prometió conformar una mesa técnica que analizará la situación caso por caso y les pidió que informen a Comercio Interior cualquier tipo de incremento en las cadenas de producción. El Gobierno pidió a las compañías del sector moderar y contener “todo lo que puedan” los aumentos de precios que estén en análisis en medio del incremento de los costos de producción por el hecho de tener que pagar insumos para la producción con financiamiento tras la última medida del Banco Central Las compañías, por su parte, también advirtieron que si bien no reviste carácter de urgente, si el Gobierno no toma medidas que flexibilicen los controles cambiarios, podría tener problemas para cumplir con el abastecimiento normal de los productos de consumo masivo. Participaron en ese encuentro el CEO de Molinos Río de La Plata, Agustín Llanos; el Gerente General de Arcor, Adrián Kaufmann; el Presidente de Mastellone, Carlos Agote; la Directora de Asuntos de Gobierno de Mondelez, Paula Marrone; el Presidente de Quilmes, Martín Ticinese; la Gerenta General de P&G, Gabriela Bardín. El miércoles pasado, Miguel Pesce se había reunido empresas productoras de alimentos agrupadas en la Coordinadora de Ias Industrias de Productos Alimenticios (Copal), a las que prometió flexibilidad. En ese sentido, el presidente de la autoridad monetaria aseguró que se tendrán en cuenta situaciones críticas con insumos claves. El jueves, en tanto, el Indec dará a conocer el primer dato de inflación de junio que Batakis heredó de Guzmán. Las consultoras esperan que el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubique en torno al 5,1% que acusó en mayo, por lo que podría interrumpir la tendencia de desaceleración que se vio en abril (6%) en relación con marzo (6,7 por ciento). Incluso, la cifra interanual será mayor y continúe como la más alta bajo esa medición en más de 30 años. Ese dato de inflación implicará una nueva revisión a la política de tasas de interés de los bonos del Tesoro y del Banco Central. El acuerdo con el FMI prevé que el Poder Ejecutivo garantice un interés real positivo para las inversiones en pesos y la ministra Silvina Batakis aseguró que buscará garantizar ese aspecto. El dato de inflación de junio, en ese sentido, pondrá a prueba los reflejos del nuevo equipo económico para recalibrar la tasa y evitar un atraso. En los últimos días la Secretaría de Comercio Interior renovó el programa Precios Cuidados, cuya nueva etapa incluye una pauta de aumento promedio trimestral del 9,3%, que se dividirá de la siguiente manera: 3,3% en julio; 3,2% en agosto y 2,5% en septiembre. Además, se renovó la canasta de frutas y verduras a valores de referencia en supermercados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Gobierno tomó el reclamo y prometió conformar una mesa técnica que analizará caso por caso la cuestión, y les pidió que informen a Comercio Interior cualquier tipo de incremento en las cadenas de producción. La nueva etapa del programa entrará en vigencia desde mañana hasta el 7 de octubre. Las lista tiene menos productos que hasta el momento, unos 949 artículos “de los rubros almacén, limpieza, perfumería, cuidado e higiene personal, artículos para bebés, productos frescos (fiambres, pastas frescas, tapas de empanadas y de tartas), congelados y bebidas”, destacaron fuentes oficiales. Por otra parte, y en paralelo a Precios Cuidados, el Gobierno actualizó también la canasta de frutas y verduras. Los productos seleccionados y los precios por kilo acordados para lo que resta de julio y hasta el 7 de agosto son: papa ($63), cebolla ($105), tomate ($210), lechuga ($170) y manzana ($190). Según informó Comercio Interior, el objetivo de esta canasta es “brindar a las y los consumidores precios de referencia para un mercado cuya dinámica es muy volátil y cambiante por diferentes cuestiones como la estacionalidad y el clima”.