Más de 100 vecinos del Ponce presentaron una Cautelar contra la Municipalidad de Corrientes en defensa de la histórica cancha de Goma. Está ubicada en la esquina de Rómulo Artieda y Gascón. El sitio llevaba más de 45 años al cuidado de la gente de la zona con el desarrollo de actividades deportivas y sociales como las escuelitas de fútbol. El municipio luego de retirar los arcos y los reflectores que habían adquirido con esfuerzo los vecinos, colocó juegos para niños recreando una especie de plaza. El emprendimiento se concretó por pedido de la Delegación Municipal del barrio, pero aseguran que el terreno no pertenece a la Comuna. Serían de la millonaria sucesión del ex senador y diputado autonomista, Alejandro Solari Ballesteros, con cesiones de propiedades falsificadas por el albacea, que con la aparición de un sobrino en segundo grado como heredero, derivó en atentados y con estudios jurídicos que se apiolaron, quedándose con gran parte de los valiosísimos inmuebles del otrora legislador. Justamente este terreno en el barrio Ponce quedó en el limbo, al no completarse una ley de expropiación de parte de la provincia. En primera instancia, el juzgado Civil y Comercial Nº1 a cargo de Daniel Borches, rechazó in limine el amparo de los vecinos pedido hace un año atrás. En las últimas horas el juez Borches, debió admitir la demanda luego de que la Cámara de Apelaciones le ordenara tramitar la acción por el derecho al deporte y esparcimiento. Además para darle una utilidad ciudadana al lugar, se debió dictar una ordenanza, ya que la afectación del dominio público debe surgir de un acto legislativo. Algo que no sucedió. Desde el advenimiento de la democracia en diciembre de 1983, tampoco se tiene datos de décadas anteriores a esa fecha, es la primera vez en los más de 400 años de historia de Corrientes, que 100 vecinos conjuntamente firman una acción judicial colectiva.