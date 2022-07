Unos nueve municipios fueron auxiliados con aportes no reintegrables por el gobierno provincial para cubrir desequilibrios financieros. Así los municipio de Lavalle, Tapebicua, Empedrado, Cruz de los Milagros, Colonia Pando, Colonia Libertad, Garavi, Yapeyu y Palmar Grande. El Tesoro de la provincia salió a auxiliar económicamente a diversas comunas, adelantos de coparticipación para atender rojos financieros y financiación de fiestas y obras en distritos que responden políticamente a la administración central. En junio pasado una serie de decretos emitidos por el Poder Ejecutivo provincial, asistieron económicamente a varios municipios. El Decreto Nº 1546 del pasado 1 de junio dio un aporte no reintegrable para la Municipalidad de Colonia Pando de $6 millones para la construcción de quince (15) viviendas municipales. En la misma fecha el decreto Nº 1547 un aporte no reintegrable para la Municipalidad de Colonia Libertad por $6.500.000. La Municipalidad de Yapeyú recibió un aporte de $992.331 para el financiamiento de obras en la comuna. Cruz de los Milagros recibió un aporte de $400 mil para hacer frente a los gastos de inherentes a la realización de la fiesta patronal de la localidad. La municipalidad de Tapebicuá, un anticipo de coparticipación impositiva por la suma de 1.000.000 como apoyo financiero para cubrir desequilibrios financieros, el que será reintegrado al Tesoro provincial. La comuna de Lavalle recibió $400 mil para reparación de su parque automotor. En tanto que el municipio de Garaví recibió $2 millones en concepto de “apoyo económico”. Mientras que Palmar Grande recibió un fondo de $300 mil para financiar gastos de la Fiesta del Mencho Correntino. La municipalidad de Empedrado recibió $2.500.000 como apoyo económico para la ejecución de la XXI Fe Provincial de Artesanías “Arandú Po.