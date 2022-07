El ex primer ministro de Japón Shinzo Abe, de 67 años, murió luego de ser atacado a tiros durante un acto de campaña en la ciudad de Nara, en el centroeste del país, una noticia que desató conmoción mundial. Al momento del ataque encabezaba un acto en el marco de la campaña para las elecciones de la Cámara alta legislativa programadas para este domingo cuando se escucharon disparos. “Estaba dando un discurso y un hombre llegó desde atrás”, relató a NHK una joven que participaba del acto de campaña y que dijo haber presenciado el ataque a balazos. Y agregó: “El primer disparo sonó como un juguete. Él (por Abe) no cayó pero luego hubo un fuerte estallido; el segundo disparo fue más visible, se podía ver el estallido y el humo”. El primer ministro, Fumio Kishida, confirmó que el ex mandatario ingresó en una “condición crítica” al centro hospitalario y que los médicos hicieron todo lo posible para salvarlo. Horas más tarde fue confirmado el deceso por los medios locales. “Abe fue llevado (al hospital) a las 12:20. Estaba en estado de paro cardiorrespiratorio a su llegado. Intentaron reanimarlo. Sin embargo, desgraciadamente, falleció a las 17:03”, declaró Hidetada Fukushima, responsable de medicina de urgencia en el hospital de la universidad médica de Nara, ubicada en Kashihara, una ciudad vecina. Desde el gobierno de Japón, el jefe de gabinete Hirokazu Matsuno había confirmado oficialmente que Abe “recibió un disparo a alrededor de las 11.30 (anoche a las 23.30 de la Argentina) en Nara” pero que desconocía “la condición del exprimer ministro” como consecuencia del ataque. El presunto autor del atentado es Tetsuya Yamagami, de 41 años, quien fue detenido en la escena del crimen y no opuso resistencia durante el arresto. Se trata de un exoficial de las Fuerzas de Autodefensa Marítimas de Japón. Se desconocen los motivos que lo llevaron a atacar a Shinzo Abe.