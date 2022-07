El Presidente Alberto Fernández afirmó hoy que la Justicia “está deslegitimada” y que necesita “de forma urgente una reforma profunda y democrática”. El presidente respaldó este martes a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la acusación que ella realizó hacia la Corte Suprema el último lunes, cuando afirmó que el máximo tribunal quiere proscribirla en las elecciones 2023 y que “ya tiene escrita” la sentencia en su contra en la causa “Vialidad”. Del mismo modo, resaltó la falta de acompañamiento que tuvo en el Congreso para impulsar la reforma de la Justicia Federal. “He reflexionado sobre el mensaje que ayer difundió Cristina Kirchner. He visto que muchos eligen criticar las formas para evitar el verdadero problema que enfrentamos: nuestra justicia está deslegitimada y necesita, de manera urgente, una reforma profunda y democrática”, señaló Alberto en Twitter, al retuitear el video que ella publicó ayer en su propia cuenta de la red social. El Presidente volvió a apuntar contra el funcionamiento de la Justicia y la connivencia del Poder Judicial con Juntos por el Cambio. “La designación por decreto de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como jueces de la CSJN fue un acto político inconstitucional que dio cuenta de la decisión del gobierno macrista de manipular la justicia”, afirmó sobre el intento de Mauricio Macri de nombrar a los jueces pasando por encima del Congreso al inicio de su mandato. “Durante el macrismo, la Justicia Federal construyó “doctrinas” que resultaron patéticos instrumentos para perseguir opositores y aplicar la prisión preventiva como penas anticipadas. Imputaron responsabilidades objetivas y aplicaron el derecho penal de autor sin vergüenza alguna”, siguió Fernández en el mismo sentido. Además, fustigó al titular de la Corte, Horacio Rosatti, por haber asumido también como presidente del Consejo de la Magistratura tras un fallo propio que desestimó la anterior composición del organismo. “Que el presidente de la Corte Suprema sea, al mismo tiempo, el presidente del Consejo de la Magistratura y se haya erigido en tal función poniendo en vigencia una norma derogada y votándose a sí mismo, solo deja en evidencia su desapego a la ley y a elementales normas éticas”, afirmó al respecto. Sin embargo, el jefe de Estado también señaló la falta de apoyo que tuvo su proyecto de reforma integral de la Justicia Federal. “Cuando quise reformar la Justicia Federal algunos no me acompañaron. Cuando hablé del mal funcionamiento de la CSJN fui criticado. Dijeron que buscaba la impunidad de ciertos acusados. Los que lo decían son los que aseguran su impunidad con este sistema lamentable de justicia”. El Presidente nunca logró que todo el propio espacio del Frente de Todos respaldara su iniciativa de reforma judicial, por lo cual nunca llegó a tratarse en el Congreso a pesar de que el Poder Ejecutivo lo envió en julio de 2020.