El presidente Alberto Fernández viaja hoy a Paraguay para participar de la cumbre del Mercosur. Lo espera una jornada de rounds en una cumbre que ya anticipa cruces duros en este lado del continente. El Presidente pasará el día en Paraguay. Va y vuelve. Esta mañana, en un acto en Avellaneda, dijo que tiene que luchar contra “los que hacen las cosas más difíciles”. Hacia Asunción llega para otra batalla. El Mercosur está convulsionado por la decisión de Uruguay de cortarse solo y hacer un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China. Por este hecho, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, contrario a esta decisión de su par, Luis Lacalle Pou, decidió no ir. “Argentina dice que los problemas de nuestros países se arreglan con más Mercosur y no con menos Mercosur. Y Brasil nos apoya”, destacaron en off fuentes de la Cancillería a El Destape. Desde Argentina rechazan esta inclinación repentina del gobierno uruguayo: “Lo que dice Uruguay es ‘voy a seguir negociando por afuera porque no hay nada que me lo prohíba, vamos a seguir con China y con quien sea'”. Por otra parte, se abre el frente Bolivia, que quiere ser miembro del organismo. Para estas batallas llega el presidente de la CELAC y mandatario de Argentina, Alberto Fernández. El mandatario estará acompañado por su comitiva que está compuesta por el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, el Secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, la Portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, la Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, el embajador argentino ante la República del Paraguay, Domingo Peppo, y el embajador argentino ante la República Oriental del Uruguay, Alberto Iribarne. La cumbre arrancará a las 11 de la mañana (hora Argentina). Hablará el presidente anfitrión, Mario Abdo Benítez. Posteriormente será la intervención de presidentes de los Estados parte (hasta 15 minutos y es por orden alfabético); cancilleres en representación de sus presidentes (hasta 7 minutos) e invitados especiales (Hasta 5 minutos). Fernández luego mantendrá una reunión bilateral con el presidente de Bolivia, Luis Arce.