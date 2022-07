A partir de hoy la Administración Nacional de Ingresos Públicos (AFIP) informó esta anoche que se aumentará la percepción a cuenta del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales estipulada en la ley 27.541 de Solidaridad Social para operaciones destinadas al consumo de dólares para viajes y gastos en el exterior, cuya alícuota pasará del 35% al 45%. La resolución 5232, que lleva la firma de la titular del organismo recaudador, la economista Mercedes Marcó del Pont, dispone que a partir de este jueves se implementarán modificaciones en el artículo 35 de la mencionada legislación con lo cual se incrementarán las percepciones a cuenta de ambos impuestos, cuando se trate de consumos de divisas para viajes y gastos en el exterior. Fuentes de AFIP confirmaron a Ámbito la decisión de avanzar con la modificación del mecanismo perceptivo y señalaron que tiene como objetivo “robustecer el frente fiscal” haciendo foco en la capacidad contributiva de determinados sectores económicos. Al mismo tiempo, ratificaron que no afectará a las compras de moneda extranjera para atesoramiento, que continuará con una alícuota del 35%. Desde el Gobierno señalaron que se trata de una medida que acompaña a las anunciadas hasta el momento, destinadas a garantizar el equilibrio fiscal y promover la solvencia del Estado, en sintonía con las declaraciones de la ministra de Economía, Silvina Batakis. Esta noche, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, brindó una entrevista con el canal C5N donde fue consultado sobre la decisión de AFIP de avanzar con el aumento de la percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales. “Estaba en estudio”, dijo y manifestó que a su entender “tiene sentido porque cuando uno hace turismo en el extranjero de alguna manera esa exhibiendo capacidad contributiva, entonces que allí haya una percepción de impuesto a las Ganancias”. En las últimas semanas, el Gobierno se enfrentó a un cimbronazo en los mercados luego de la renuncia intempestiva de Martín Guzmán al ministerio de Economía. Desde entonces, el dólar blue saltó de $239 a $283 y alcanzó una brecha del 120% con la divisa oficial. Al mismo tiempo, la elevada demanda de divisas para importaciones continúa asfixiando las arcas del BCRA. En particular, el factor más preocupante en el Gobierno tiene que ver con el aumento en el rubro energético, donde el alza se vio impulsada por la suba de precios producto de la invasión de Rusia a Ucrania. Este miércoles, el Banco Central cerró con leve saldo comprador, ante fuerte demanda por energía. En este marco, la entidad bancaría se quedó con un saldo del mercado de cambios de tres millones, en una rueda donde la demanda para energía volvió a superar los 100 millones. Con el contexto macroeconómico favorable, debido al crecimiento económico y la caída del desempleo, la preocupación del gobierno no solo se centra en la evolución de la inflación sino también en controlar la salida de divisas por importaciones, ya que presiona la disponibilidad de dólares para sectores clave de la industria. De hecho, Batakis había adelantado el efecto que, a su criterio, tiene en la producción la salida de dólares por viajes o gastos en el extranjero. En una entrevista televisiva en TN, la ministra consideró que “el derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo. Para eso está el gobierno, para aliviar esas tensiones. Y cuando importamos productos finales importamos puestos de trabajo que se generaron en el exterior”.