Dólar libre cede a 291 pesos y el “contado con liqui” sigue a 301 pesos. Después de haber tocado precios máximos el viernes, el dólar paralelo resta dos pesos para la venta. En julio sostiene un alza de 53 pesos o 22,3 por ciento Tras cuatro alzas consecutivas, que llevaron al dólar libre a precios máximos históricos el viernes pasado, el billete resta dos pesos este lunes, para ser ofrecido a 291 pesos. El dólar libre sostiene un alza de 53 pesos o 22,3% en lo que va de julio. Al mediodía el billete verde llegó a ser ofrecido a 289 pesos. También recorta leves posiciones el bursátil “contado con liquidación”, que es negociado en torno a los 301 pesos a través del bono Global 30 (GD30C). El MEP alcanza los 292 pesos. En tanto, el dólar mayorista gana este lunes 66 centavos, a $128,91 para la venta. La brecha cambiaria con el dólar libre se asienta en 125,7 por ciento. El BCRA acumuló un saldo positivo superior a los USD 90 millones en las últimas cinco ruedas, a pesar de una demanda récord por importaciones de energía, que superaron los USD 600 millones, según fuentes de mercado. En lo que va de julio, la autoridad monetaria mantiene un saldo neto negativo por su intervención en el mercado de cambios del orden de los 641 millones de dólares. La autoridad monetaria acumula en lo que va de 2022 compras netas en la plaza mayorista por unos USD 1.201 millones, un monto que representa el 16,3% del saldo neto a favor obtenido en el mismo lapso del año pasado, que acumulaba unos USD 7.350 millones al 15 de julio de 2021. Las reservas internacionales brutas disminuyeron en la semana USD 308 millones y finalizaron en 40.143 millones de dólares. “Entendemos que resultaría clave poder exhibir acumulación de reservas genuinas, a fin de empezar a restablecer la confianza, pero las medidas tomadas no lucen suficientes para lograrlo . Si no se encara una progresiva adecuación cambiaria, se corre el riesgo que se produzca en forma abrupta por la difícil situación económica y social”, indicó VatNet Financial Research en un reporte de mercado. Un estudio publicado por la Reserva Federal de Dallas, que integra el sistema de la Fed de los EEUU, advirtió que la Argentina y Turquía son las economías emergentes con las reservas menos “adecuadas”, o más frágiles, para soportar el alza de las tasas de interés que inició el Banco Central de los EEUU. “Es necesario que los dirigentes políticos se pongan los pantalones largos y adviertan las serias dificultades que tiene Argentina. Eso implica tener la capacidad de llevar adelante acuerdos y reformas que ordenen la economía. Esperamos que aquellos dirigentes con mayor responsabilidad pongan lo mejor de sí para calmar esta situación de zozobra”, expresó Diego Bossio, de la consultora Equilibra.