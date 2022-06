Tres hombres finalizaron detenidos y ocho vacunos recuperados durante un procedimiento policial en un campo de la localidad de Lomas de Vallejos. Los implicados habían sacado los animales del campo en el cual dos de ellos prestaban trabajo como peones. Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de General Paz, a través de su división Policía Rural e Islas (PRI), desbarató el ilícito de “abigeato agravado”. Hace tres días en una camioneta con tráiler un hombre identificado como Demetrio V. de 43 años, junto a dos peones de nombres Federico Agustín C. de 20 y Víctor Manuel N. de 23, participaron de la entrega de los vacunos a una firma ganadera. Los animales no contaban con la marcación de propiedad. Pero pertenecen a los dueños del campo en el cual Víctor y Federico era empleados de confianza. Serán devueltos a la firma ganadera afectada.

La persona que compró dijo haberlo hecho de buena fe a Demetrio V., que es un hombre conocido en la zona como un comisionista, presentó una “guía de ganado” que, en definitiva, sería irregular. La PRI de General Paz no tardó en resolver el caso, recuperar los semovientes e incautar tanto la camioneta y el tráiler usado para el traslado de un campo a otro. Los tres hombres permanecían alojados en una celda de la comisaría de la ciudad de Caá Catí.

Policías Federales y un rescate en el Paraná

Dos efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), Delegación Corrientes, salvaron la vida a un hombre que se arrojó al Río Paraná y era arrastrado por la fuerte correntada. El incidente se produjo frente a la sede de la fuerza de seguridad en inmediaciones de la Punta San Sebastián. Sucedió alrededor de las 23:30 del jueves en la costanera capitalina. Los sargentos de apellidos Villalba y Aróstegui entraron al agua para sacar a la persona que estaba a unos 15 metros de la orilla. Todo comenzó con una discusión de pareja y finalizó cuando el hombre en estado de exaltación corrió hacia el cauce de agua y se lanzó. Ambos policías vieron la situación, acudieron a la emergencia y al ver en peligro a la persona en el agua ingresaron para concretar el rescate. El acto de valentía sirvió para sacar del agua al hombre que evidenciaba cansancio y estado de hipotermia.

Foto época