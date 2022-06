Defendió los intereses del Norte Grande. En Buenos Aires, Gustavo Valdés pidió federalismo e industrializar el potencial de Corrientes. El gobernador participó del panel del ciclo “Democracia y Desarrollo”, organizado por Diario Clarín y, durante la charla, habló de las obras faltantes en el Norte como el gasoducto criticando fervientemente al gobierno nacional.

En el marco de la charla “Democracia y Desarrollo”, organizado por Clarín, el gobernador de Corrientes junto a su par de Santa Fe, Omar Perotti; el ex ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich; y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa participaron del panel “Infraestructura para sostener el crecimiento“. El ciclo busca abordar los desafíos institucionales, económicos y sociales del país con una mirada plural y de largo plazo.

El último en tomar la palabra en el piso fue Gustavo Valdés, quien comenzó su alocución haciendo referencia sobre las cuestiones de infraestructura remarcando la falta de garantías del federalismo. Recordó las obras del gasoducto que se encuentran inconclusas y afirmó que “esto lo vivimos con el anterior gobierno del kirchnerismo”.

“Pero lo cierto es que Corrientes sigue sin gas natural y a nadie le preocupa, Misiones sigue sin gas natural y a nadie le preocupa, al igual que Chaco y Formosa y a nadie le preocupa”, apuntó el correntino. A modo de ejemplo mencionó que “estamos más preocupados por el negocio de exportar hacia Brasil, que cual es el dividendo de venta de nuestros recursos” y reclamó que “deberíamos utilizar nuestros productos para que nos genere un valor estratégico” y “tener una mirada más equilibrada y pensar en pactos que realmente nos permitan tener una visión estratégica para el futuro de crecimiento”, afirmó.

ACCIONES EN LA PROVINCIA

Valdés trasladó las palabras al ejemplo de lo que se ejecuta en la provincia destacando que “nosotros acordamos en el Plan Estratégico Participativo 2020 y cumplimos el 80% de lo que nos comprometimos hacer” y “ahora firmamos el PEP 2030 con una mirada al futuro, pero no en un acuerdo político”, porque “el problema son los acuerdos políticos porque los políticos no cumplen los acuerdos y generalmente son fallutos los políticos entre unos y otros”, remarcó el gobernador ante las risas de los presentes.

“Debemos tener un acuerdo social y cívico con los distintos sectores de producción que son la garantía que los acuerdos se cumplan desde la política”, arremetió. “Esto tiene que venir de los sectores productivos porque siempre se los convoca, pero no se los escucha”.

DISCRIMINACIÓN DE YACYRETÁ

Valdés dio cuenta de la problemática con la Represa de Yacyretá expresando que “nosotros tenemos Yacyretá en Corrientes y compartimos Salto Grande con Entre Ríos” y denunció que “tenemos la luz más cara de la Argentina, no tenemos gas porque no llega, tenemos electricidad, pero no nos permite desarrollarnos porque nunca es reconocida por la Nación Argentina ni por el país central para que tengamos una estratégica de desarrollo y crecimiento”.

“Por más de 10 años, Corrientes jamás recibió un solo peso de Yacyretá”, recalcó. “Pero después la culpa que tenemos pobreza o subdesarrollo, es de la provincia, cuando no es reconocida por el país central”, ya que “le falta una mirada de desarrollo donde las responsabilidades tienen que ser compartidas”.

“Nunca un gobernador es tenido en cuenta verdaderamente para las obras y se está utilizando sentar a los gobernadores para la realización de la obra pública para disciplinarlos políticamente”, agregó.

INDUSTRIALIZACIÓN

Hizo hincapié en la importancia de mirar hacia el futuro de la mano de las economías regionales, resaltando que “Corrientes es la primera potencia forestada con 550 mil hectáreas, pero la Argentina importa $600 millones de pesos de pasta, cuando nosotros lo podríamos producir” y, por eso, “tenemos que dar la discusión sin duda de cómo industrializar el potencial de Corrientes”.

Destacó que “las miradas de desarrollo tienen que ser a largo plazo con pactos que no tienen que ser exclusivamente políticos”, porque “la política tiene otros intereses” y ejemplificó que “nosotros discutimos una agenda judicial cuando los problemas de la gente pasan por cómo resolvemos las cuestiones cotidianas que tienen como es desarrollarse o realizarse como familia honestamente” y “eso requiere mucha desburocratización en la Argentina para que nosotros tengamos una mirada puesta al futuro”, concluyó.

MESA DE DIÁLOGO EN EL CONGRESO

Tras las palabras del Gobernador de Corrientes, en respuestas de las demás voces que expresaron su postura en el panel, Sergio Massa hizo extensiva la invitación a una mesa de diálogo en el Congreso donde se aborden cuatros temas como lo son la energía, la industria, los minerales críticos y capital humano e instó a “establecer al crecimiento gobierne quien gobierne”.

Gustavo Valdés respondió que “NOSOTROS con los gobernadores del Norte Grande a pesar que tenemos gobiernos diferentes, contamos con una mirada federal” y mencionó que “elaboramos 27 puntos de lo que hay que hacer hacia adelante, pero necesitamos una ayuda nacional”. Y requirió tratar en el Congreso sobre las obras que “tenemos que hacer a futuro” en la zona del Norte.