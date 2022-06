Sucedió en la zona sur de la capital provincial, donde un ciclista fue golpeado a patadas por una patota en un robo. Los seis delincuentes interceptaron a un hombre que volvía a su domicilio. Fue tirado al piso, sufrió una paliza y por muy poco no resultó apuñalado. Así, le sustrajeron su vehículo. La patota lo golpeó, amenazó con un cuchillo y le robó la bicicleta a un hombre al que interceptaron cuando volvía a su casa después de participar de una reunión con amigos. La denuncia recién fue asentada 16 horas después, porque en la comisaría no había un oficial que diera curso a esa tarea. La demora, entorpeció el proceso investigativo en un caso de elevada gravedad, según expuso la familia del damnificado.

El atraco extremadamente violento se produjo en la madrugada de ayer, en una esquina que divide a los barrios Juan de Vera y Patono, en la zona sur de la ciudad de Corrientes. Cristian Fabián A., de 34 años, circulaba en una bicicleta SLP rodado 29, rumbo a su domicilio y de repente quedó en medio de seis delincuentes, quienes salieron a su paso desde una vereda. Los malvivientes no tuvieron reparos en arrojarlo al piso, pegarle patadas y amagar con herirlo con un arma blanca. Cristian resultó con lesiones producto de golpes en la región intercostal. “Volvía a nuestra vivienda a eso de las 2:00 más o menos. En la esquina de Garay y calle Solís, entre seis lo asaltaron para robarle la bicicleta, un botinero (bolso) en el que tenía sus cosas para jugar al fútbol y también el teléfono celular”, explicó la mujer, asegurando que su concubino sufrió una andanada de patadas en todo el cuerpo. Los autores escaparon con la bicicleta y los demás objetos sustraídos. Pese a estar dolorido, el hombre logró llegar hasta su domicilio y se dirigió a la comisaría. “En el momento no le tomaron la denuncia. Ahora estamos en eso”, explicó la mujer durante un diálogo telefónico. “La bicicleta tiene diez meses de uso y todavía estamos pagando las cuotas”, añadió. Se trata de un vehículo de color verde, con letras flúor en igual color y otras en negro. La familia de Cristian A. manifestó estar “agradecida” por no estar lamentando un resultado peor, ya que los delincuentes portaban un “cuchillo”, con el cual habrían amagado apuñalar a su víctima.

Recién por la tarde, en la Comisaría Duodécima (Villa Juan de Vera) tomaron cuenta formal de lo acontecido. Nada menos que 16 horas después. El delito encuadra en la figura penal de robo calificado en poblado y en banda.