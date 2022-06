Polémica en Santa Rosa por cierta precariedad en el servicio de Salud. Una joven mujer habría fallecido el martes 31 de mayo por falta de oxígeno en el Hospital de esa localidad. Cecilia Gauto tenía 30 años, estaba con un estado gripal, aunque no se sabe con exactitud si padecía ‘Influenza A’. Dio negativo para Coronavirus y tenía todas las vacunas anticovid colocadas.

Era diabética, le faltó el aire, sus familiares decidieron llevarla hasta el nosocomio local, pero allí el tubo de oxígeno estaba vacío. Ante la falta del importante insumo fue trasladada de urgencia hacia Saladas, pero llegó sin vida. Por el camino tuvo tres paros, hasta que su corazón no resistió. Dejó a una hija de 11 años. Todas las miradas apuntan a Sergio Romero Ortiz, director del hospital santarroseño. La población está bastante indignada y no se descartan marchas de protesta en las próximas horas.