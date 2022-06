Es grave la situación del sector citrícola provincial. Sigue el descarte de limones, pero desmienten que sea por el gasoil. Los productores de Bella Vista aclararon que deben desechar las frutas por la falta de industrias dispuestas a procesarlas. Para esta campaña se perderían 25 mil toneladas y le atribuyen el problema al valor internacional del jugo congelado.

Los citricultores de Bella Vista comenzaron a tirar sus producciones este mes debido a la falta de industrias interesadas en procesar las frutas para obtener su jugo. Desde el sector aclararon que se trata de un procedimiento “lógico” que se realiza cuando hay un excedente de limones que no son absorbidos por el mercado y tiene como fin proteger a las plantas. Así descartaron las versiones que indicaban que el problema tenía su origen en la escasez de gasoil.

El diario La Nación publicó una nota titulada “Por la falta de gasoil, en Corrientes ya tiran limones y se perderán 25.000 toneladas”. Una aseveración que carece en parte de verdad, ya que, si bien existe un problema “preocupante” para un grupo de 70 citricultores de la región, no responde a la falta de diésel.

La afirmación se replicó rápidamente por distintos medios.

El secretario de la Asociación de Citricultores de Bella Vista, Oscar Barbera, explicó la verdadera historia detrás de la “fake news” del matutino porteño. “Tomó trascendencia por estar relacionado a los combustibles. Sin embargo, este no es el principal problema, sino la falta de mercado para nuestras frutas, la escasez de gasoil afecta muy poco a nuestra industria”, sostuvo.

El descarte que se encuentran realizando los productores se deben a los valores a la baja del jugo congelado a nivel internacional. “Hace un tiempo cotizaba a u$s2.400 dólares, ahora bajó hasta u$s1.000 dólares. Esta situación hace que las industrias vendedoras de jugo concentrado no les interese producirlo”, y señaló el motivo del excedente. Las industrias de la provincia, ubicadas en Monte Caseros y Mocoretá, y las misioneras no quieren trabajar con los limones y argumentan que con esos precios internacionales no pueden cubrir los costos del proceso productivo.

Una fábrica de Entre Ríos llevó parte de la producción de la zona, pero recién les pagará a los productores cuando logré vender el jugo. Aunque el costo que percibirán no les fue especificado. Estiman que unas 15 mil toneladas de toda la cosecha (realizada durante mayo, junio y julio) serán absorbidas por el mercado y quedarían 25 mil toneladas sin destino. “Si no sacamos la fruta madura de la planta, esta termina arruinada ya que le genera un estrés y al año siguiente perjudica su funcionamiento”, argumentó. Los limoneros pueden vivir varias décadas. “Tenemos que sacarlos sí o sí. Y una vez que se ponen en contacto con la humedad del suelo sólo resisten dos días y luego se pudren. En la jerga del sector se conoce a este proceso como descarga”, acotó Barbera.

La semana pasada, la coordinadora de Entidades Productivas de Corrientes (CEP) emitió un comunicado para pedir a las autoridades nacionales una solución a la escasez de gasoil. La nota llegó a La Nación y desde allí se comunicaron con el referente de Bella Vista. En cuanto al transporte, el faltante de combustible no complica demasiado. A lo sumo, podemos esperar dos días para cargar los camiones, pero hoy por hoy no es la causa del problema”, aclaró. Desde la Asociación de Citricultores aclararon que se seguirán descartando limones hasta que la producción encuentre “una puerta” donde introducir sus frutas.

Diario época