Por encima de la edad. Una decisión política. Ayer se realizó una Ceremonia de reconocimiento a la trayectoria y servicio del comisario general Héctor Montiel, por sus 44 años de servicio policial. Se realizó cerca de las 11:00 de ayer, en el Salón Dorado de la Jefatura de Policía. Sería la primera vez que oficialmente las autoridades de la fuerza de Seguridad y representantes del gobierno, reconocen en un acto, haber cometido una irregularidad, más allá de la destacada o no, labor de Montiel como uniformado. La Ley 2.987 del Personal Policial y su modificatoria a través del Decreto Ley 169 de la última Intervención Federal, establece en su artículo 46, que la carrera policial para el personal superior tendrá una duración de treinta (30) años de servicios. Así también lo establece en el Capítulo II artículo 10 inciso 11, la Ley 3439 del Régimen de Retiros y Pensiones Policiales. En este caso se determina fehacientemente las situaciones en las que pasará a retiro obligatorio un policía. Una de ellas, reiterando cuando haya cumplido los 30 años de actividad. El otro dato, la edad máxima para ocupar la jerarquía de comisario general, es la de 55 años.

En ambos casos Montiel superó holgadamente los límites. Se decidió su retiro a los 65 años, superando por 10 lo establecido por edad, y con 44 años de carrera, estirando 14 años el plazo previsto por la ley. Muchos contemporáneos del comisario general Montiel, hace alrededor de una década que ya no están más en la policía retirados obligatoriamente. El otro dato que resulta extraño, es la permanencia de Montiel por 12 años en un mismo destino, cuando las rotaciones en las distintas dependencias, no superan los plazos de los ascensos que van de 2 a 4 años. Durante ese extenso lapso, se desempeñó como director de la Unidad Regional Dos Goya.

No hay demasiadas explicaciones para interpretar porqué se mantuvo tanto tiempo a cargo de ese distrito policial. Se trae a la memoria lo ocurrido en Goya diciembre de 2016, cuando el entonces gobernador Ricardo Colombi, irrumpió en un procedimiento antidroga ordenado por la justicia federal de Santa Fe, con las fuerzas de seguridad de esa provincia. Colombi pidió la detención del jefe del Operativo por haber llevado testigos compulsivamente desde la ciudad de Corrientes. Montiel encabezó el operativo a solicitud del mandatario provincial, donde se demoró por 6 horas a un jefe policial santafesino. Se abrió una causa penal, que con el tiempo se cajoneó. Actualmente la continuidad en el puesto policial, ya no depende de lo que establece el frío texto de una ley, sino del humor del gobernante de turno.