Insólita sanción pecuniaria a la jueza Civil, Comercial, Menores y Familia de Santo Tomé, María Dionisia Zovak, por el mal otorgamiento en guarda de cuatro niños en el año 2017. El Superior Tribunal de Justicia solamente multó a la magistrada, luego de certificar irregularidades en la tramitación de cesión de cuatro chicos que fueron retirados de sus familias por situaciones de violencia. Decidió solo penarla con la retención del 10% de sus haberes mensuales, aunque le advirtió que “de reiterarse situaciones similares, se aplicarán sanciones más severas“. En 2020, se le había dispuesto un sumario administrativo, resuelto por el Juzgado N°3 de Menores de Corrientes, que investigó las irregularidades de Zovak.

La polémica jueza fue la que, en su oportunidad, le otorgó en adopción a un chico de 5 años a Sonia Andrea Prystupczuk, quien se encuentra detenida con arresto domiciliario. Está acusada de incumplimiento de los deberes de funcionario público, como también de encubrimiento y de estar involucrada en la causa que investiga abuso sexual a menores, tormentos y maltratos, y la muerte dudosa de un adolescente de 14 años, en el Hogar Rincón de Luz en Virasoro. Al parecer, la jueza Zovak, no reparó o no solicitó los antecedentes de Prystupczuk, uno de los principales requisitos para ceder en guarda a una criatura.

A la ahora ex directora del hogar del terror, le habían dictado una orden de restricción de acercarse a menores, por una denuncia de asistentes sociales de Santo Tomé, que se dictaminó antes que se le diera en adopción al niño que actualmente tiene 8 años y lo considera como su hijo, según relata en un manuscrito que trascendió a la opinión pública. La multa económica de la Corte Provincial contra Zovak, fue aplicada el 23 de mayo, pero trascendió recién horas atrás a través de un portal de noticias santotomeño. Hay fechas cruzadas en las actuaciones judiciales, que pueden llevar a interpretar, que Zovak decidió darle el niño a Sonia Prystupczuk, cuando ya pesaba sobre sus espaldas, la instrucción de un sumario por anormalidades en guardas que concedió en su momento. Sabía, además, que las filiaciones están prohibidas a personas que estén vinculadas a lugares donde se institucionalizan menores. Por esos días Prystupczuk, era la directora del Hogar de Niños, y por imperio de la ley, estaba impedida de adoptar.