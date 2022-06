En una verdadera novela gitana, desmienten que Shakira, la gitanita correntina, esté secuestrada: “se fue porque está enamorada, y no va a volver”. Ribetes cinematográficos tiene la historia de Shakira, la adolescente de 15 años que pertenece a la comunidad gitana y que desde el lunes desapareció de su casa en Paso de la Patria. Carolina Soto, una tía de otro chico de 16 años, sostuvo que la nena está con él: “enamorada y feliz“. La mujer aseguró que “el problema es estrictamente económico, y lo vamos a solucionar en un consejo gitano”.

La menor asegura que se casó con quien se fugó.

Carolina Soto, tía de la joven Shakira, comentó que “ella se fue de su casa por amor, y desde los 12 años se hablaban por teléfono con mi sobrino. Mantenían un amor a distancia, ahora ella tiene 15 años y él 16”.

“La familia de Shakira sabía todo del noviazgo, ellos hablaban con el chico y lo conocían”. Carolina expresó que “hoy Shakira mandó un video, pero no me gusta los comentarios que están diciendo, dicen que hace una seña, como que está pidiendo auxilio, pero en realidad le está pidiendo al novio que aparezca en el video”. La tía de la joven, describió que “ellos están de luna de miel. Nosotros pertenecemos a una comunidad gitana instalada en Carlos Paz. Los chicos se van a presentar en un juzgado para aclarar toda la situación”.

“El papá de la nena es el primer hermano de mi mamá, somos familia, el año pasado se escapó otra hija de ellos y volvieron a hacer esto mismo, como que la secuestraron, pero la hija se escapó con un primo mío, pagaron 20 mil dólares y un auto nuevo”, afirmó.

Carolina detalló que “el casamiento para nosotros es juntarnos, vivir con esa persona, a eso le llamamos matrimonio, si ellos quieren casarse por la ley lo hacen, pero la mayoría se escapan de su casa, y se van a la casa del novio”. Señaló que “hablé con la madre de Shakira hoy, también tienen contacto con ella, pero están muy enamorados y quieren quedarse ahí en Córdoba”.

“La mamá de Shakira hizo una denuncia falsa, por eso los chicos se van a presentar en un juzgado, para decir que no está desaparecida, que está con el novio por amor y que no va a volver a su casa”, sostuvo. La tía de la joven, mencionó que “la mamá le pidió dinero, quieren arreglo mano a mano, quiere la dote, por eso están haciendo todo esto, el consejo de gitanos es el que decide el valor de la dote, no se maneja una negociación mano a mano, nosotros rechazamos eso”.