Roberto Marioni apuntó que “Boca Unidos debe ser protagonista y mantener una línea de juego”. El aurirrojo volvió a empatar en condición de local, y el técnico Roberto Marioni analizó el rendimiento de su equipo, que acumula siete fechas seguidas sin poder ganar. Este domingo Boca empató otra vez en el “Leoncio Benítez”, y su racha sin victorias se elevó a siete fechas consecutivas, por lo que después del encuentro ante Sportivo Las Parejas, el entrenador Marioni analizó la labor de sus dirigidos. “En el primer tiempo nos costó encontrar la pelota, no estuvimos finos, llegábamos tarde a la recuperación en la mitad de la cancha, y parece que nos costó recuperarnos del partido del miércoles, estábamos imprecisos y lentos, después en el segundo tiempo mejoramos bastante, por lo menos desde la actitud, así y todo generamos situaciones, y seguimos sin convertir, eso es un déficit que tenemos, pero también es importante seguir manteniendo el arco en cero, y de a poco ir encontrando un equipo y una línea juego, que es imposible tenerla ahora”, sostuvo.

En cuanto a la falta de creación de juego del equipo, Marioni comentó que “no se si sigue siendo un déficit, hoy lo fue, nosotros en Paraná tuvimos cuatro situaciones claras de mano a mano con el arquero, pero hoy si tuvimos problemas de manejo de pelota, tuvimos problemas de presión en el primer tiempo, en el segundo tiempo mejoramos mucho en la recuperación, después con los relevos fuimos más directos, y pudimos haber lastimado un poco más, y para nosotros es positivo no haber recibo un gol”.

Marioni tuvo que asumir rápidamente tras la salida de Rolando Carlen, y debió afrontar dos partidos en pocos días, y sobre ese aspecto comentó que “no me preocupa, si me ocupa poder entrenar, y poder entrenar una línea de juego, porque no pudimos, dirigimos el viernes pasado, y ya jugamos el segundo partido, en el medio tuvimos un viaje y no pudimos entrenar con todo el plantel, entonces tenemos que trabajar aspectos tácticos, aspectos actitudinales, movimientos de pases, opciones de pases, y a partir de ahí tenemos un plantel rico como para mejorar, hoy empatamos contra un equipo que está muy sólido, en el balance, no voy a decir que merecimos ganar pero podíamos haber ganado y nadie se horrorizaba”.

Haciendo referencia a este segundo interinato, y la posibilidad de mantenerse en el cargo, Marioni afirmó, “en principio vamos a seguir, restan algunos detalles, pero vamos a seguir”. Sobre los jugadores que llegaron a Boca Unidos en el marcado de pases de invierno, Marioni comentó que “tengo que conocerlos, más allá que los refuerzos llegaron cuando no estábamos nosotros en el cargo, estoy contento con los refuerzos”. El elenco de la ribera correntina ahora tendrá dos partidos seguidos en condición de visitante, con respecto a esto Roberto Marioni sostuvo, “Boca Unidos debe ser protagonista y mantener una línea de juego en todos lados, y eso es lo que vamos a buscar”.

