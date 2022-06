En este mercado de pases de invierno del plantel de Boca Unidos se fueron seis jugadores, y llegaron tres como refuerzos. Las más resonantes fueron las salidas de Rodrigo Burgos y Julio César Cáceres. Este martes el club Boca Unidos anunció mediante un corto mensaje en sus redes sociales que habían rescindido los contratos con el volante Rodrigo Burgos y el delantero Pablo Palavecino. Estas dos últimas salidas se suman a los que ya se habían ido de la institución correntina, Julio Cáceres, Germán Cochis, Emiliano Gómez y Lorenzo Frutos.

El cordobés Julio Cáceres es uno de los casos más extraños. Llegó a principios de año como el “9” elegido. A pesar que no pudo demostrar sus condiciones de goleador (1 conquista en doce fechas), fue sostenido como titular por los diferentes técnicos, y después de una presunta lesión, pasó de un día para el otro a Juventud Antoniana, donde debutó en la red en el segundo juego.

Germán Cochis, otro jugador nacido en la “docta”, quedó en el plantel que disputó la temporada pasada a pedido de la dupla técnica Fabro-Baroni, pero nunca pudo afirmarse, ni siquiera entre los citados; mientras que Emiliano Gómez llegó como “una apuesta” de las inferiores de Lanús y no convenció a los diferentes entrenadores que fueron pasando en esta etapa por el equipo.

Pablo Palavecino (21), goleador de Las Palmas en el torneo de la Liga Cordobesa, quien también arribó hace poco como una de las cuatro incorporaciones permitidas, y que incluso vistió por unos minutos la camiseta “aurirroja” oficialmente, decidió marcharse también “por temas personales”, según se comunicó, al no poder adaptarse al residir lejos de su familia.

El tema de Lorenzo Frutos es harina de otro costal. El delantero paraguayo, que llegó como la última incorporación sobre el filo del libro de pases al inicio de la temporada, jugó muy poco y su salida se debió a una inconducta, al verse involucrado en un accidente vehicular cuando se dirigía con la indumentaria del club al entrenamiento, dando positivo en el test de alcoholemia, después de un violento choque.

A los seis jugadores que se fueron de Boca Unidos en este mercado de invierno, se le contraponen los tres que llegaron en la presente “ventana” y se quedaron: Nahuel Franco (defensor, proveniente de las juveniles de Rosario Central), Juan Rivas (mediocampista de Los Andes) y Agustín Lavezzi (delantero, llegado de Racing de Córdoba).

