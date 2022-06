Lo preparan en los canales mayoristas y minoristas. Con la normalidad en la provisión del gasoil, se prevén nuevos aumentos. Un referente de expendedores del NEA le puso fecha a la regularización definitiva del abastecimiento del combustible en Corrientes y Chaco. Adelantó que su costo seguirá encareciéndose por la cotización internacional del producto.

El objetivo del combustible importado es robustecer las reservas de diésel de las empresas.

Seis barcos con cargamentos de diésel son la gran esperanza del sector productivo y logístico argentino para dar fin a los problemas de abastecimiento en julio. Un referente estacionero de la región le puso fecha a la normalización definitiva, aunque alertó que los precios siguen desactualizados y habrá más aumentos en su costo por litro.

El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines del Chaco (CECACH), Óscar Gaona, aseguró que el abastecimiento está regularizado en las estaciones YPF y Shell de las capitales provinciales, como Resistencia y Corrientes, desde el 10 de junio. “El inconveniente persiste en las localidades del interior, sobre todo de bandera como Axion”, especificó. En un relevamiento realizado, las estaciones de esta bandera -en Alvear y Paso de los Libres- eran las que más problemas tenían y veían un futuro complicado. “Las estaciones de servicio ya están retirando lo último de sus cupos mensuales, así que puede haber algunos inconvenientes en lo que resta de junio”, estimó.

Gaona se mostró optimista al recordar que en los primeros días de julio llegarán naves con gasoil importado con los que se solucionará todo tipo de contratiempos en el país. “Se trata de combustible adquirido por las petroleras que abastecerán, en primera estancia, al canal de venta dedicado al agro que es el más caro. Inmediatamente, se cubrirá todo el canal dedicado a las estaciones de servicio”, explicó y detalló que llegarán primero tres cargamentos de YPF, dos de Shell, y uno de Axion Energy.

COSECHA GRUESA

Como el campo sale de tres meses de “cosecha gruesa”, prevén que el mes que viene haya menos demanda. “El 15 de julio el abastecimiento estará normalizado”, sentenció.

PRECIOS EN ALZA

“El precio de los combustibles todavía quedó muy bajo en Argentina en comparación a los valores que manejan a nivel internacional. Situación que nos da una idea que el gasoil no podrá bajar pese a la normalización del suministro”, sostuvo. El litro de diésel se puede conseguir en Corrientes por precios que van desde $143 a $289, dependiendo de la zona y calidad del producto. “Los precios que se lograron ahora constituyen una recomposición de márgenes de las petroleras, pero todavía falta el aumento de los impuestos internos. El Estado viene con estos tributos congelados hace un año. Si deciden actualizarlos, significará un incremento que podremos tener en julio. El diésel que se está importando tiene un valor superior al que se comercializa en el país. Esto obligará a una recomposición de precios cuando el combustible ingrese y se nacionalice”, explicó.

El titular de la Cámara de Estaciones de Servicios de Corrientes (CESCOR), Carlos Gold, adelantó, la semana pasada, que se normalizará la provisión. Pero a diferencia del correntino, Gaona no le atribuyó el origen del problema al retraso de los precios del combustible, sino a la guerra Rusia Ucrania. “Los rusos no pueden abastecer a los países que eran sus clientes por las sanciones económicas. Por ello, la demanda subió hacia otras naciones que producen el gasoil y para equilibrar la demanda se encarecen los precios”, dijo.

Según informó YPF, está semana llegarán los primeros dos cargamentos de un total de diez que adquirió la compañía hasta agosto. El mes próximo llegarán otros cinco, para totalizar la decena en agosto con otras tres embarcaciones. En total serán 500 mil metros cúbicos.

Diario época