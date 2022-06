Cada 27 de junio se festeja el Día Nacional del Boludo. Por culpa de Sobremonte. En la Argentina se recuerda el día Nacional del Boludo. Ocurre desde el año 2009, cuando comenzó a viralizarse como una efeméride más. En igual fecha, pero de 1806 “las autoridades del Virreinato del Río de la Plata, con el ímpetu de hacer bien las cosas y generar diálogo, terminaron entregando Buenos Aires a los británicos. El virrey Rafael de Sobremonte, según sostienen el primer boludo patrio importado directamente de España, abandonó la Capital y se retiró a Córdoba”, aseguraron los fundadores de este día.

Otros consideran que tan boludo no fue, porque huyó con el tesoro real. Otros aseguran que no pudo sustraer los cofres, y finalmente terminaron los ingleses robándose el oro y las joyas, llevándolos a Londres, y que los criollos y españoles boludos, no se percataron cuando recuperaron Buenos Aires. El término “boludo”, al igual que “pelotudo”, proviene de la época de la Guerra de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata contra las tropas españolas. En la primera fila, los ejércitos solían poner un grupo con mucha habilidad para manejar grandes piedras atadas con tiento y boleadoras. A falta de armas de gran porte, utilizaban esas “pelotas” para atacar los caballos de los realistas que, al desestabilizarse, caían al piso y luego eran atacados por la tropa. Al principio era sinónimo de alguien con mucha valentía, pero después utilizada con el significado de “no seas tonto, no te pongas en la primera fila de batalla para que te maten”. Osea, no seas boludo.